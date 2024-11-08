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Galatasaray, UEFA Finaline Odaklandı

İbrahim Hatipoğlu, UEFA Avrupa Ligi'nde hedeflerinin final oynamak olduğunu açıkladı.

08.11.2024 02:16
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Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi ve Sportif AŞ Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu, UEFA Avrupa Ligi'nde hedeflerinin final oynamak olduğunu belirtti.

İbrahim Hatipoğlu, UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında 3-2 kazandıkları Tottenham maçı sonrası RAMS Park'ta basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Hatipoğlu, maçı büyük bir gururla izlediklerini belirterek, "Ali Sami Yen'in verdiği hedef doğrultusunda bugün bir İngiliz takımını müthiş bir oyunla yendik. Bunun gururunu yaşıyoruz. Süper Lig'de olduğu gibi UEFA Avrupa Ligi'nde de rekorları kıra kıra yolumuza devam ediyoruz. Biz, bu organizasyonda final oynamak istiyoruz. İlk hedefimiz de ilk 8'e girmekti. Bu yolda da emin adımlarla ilerliyoruz." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Kulübü Asbaşkanı Acun Ilıcalı'nın açıklamalarına değinen Hatipoğlu, şunları kaydetti:

"Son açıklamamızdan sonra Fenerbahçe'den bir diyalog çağrısı geldi. Bu çağrıya cevap olarak da ben kendisini aradım. Aramızdaki tüm diyalog 4-5 tane telefon konuşmasından ve birkaç tane yazışmadan ibaret. Bugün kulübümüze saat 15.40 gibi bir belge gönderildi. Bizim aramızdaki kayıtların ve mesajların paylaşılmasını istiyorlardı. Aramızda da hakem isimleri konuşuldu. Bunun milli arada yapılabileceği de konuşuldu. Bunlar üzerinde hakem konusunda bir şekilde ortak bir görüş oluştu ancak aramızda kesin anlaşma olmadı. Böyle bir anlaşma olsaydı bunun duyurusu iki tarafın ortak açıklamasıyla yapılırdı. Hiçbir bilgimiz olmadan kendileri tarafından bu süreç bir sosyal medya paylaşımıyla duyuruldu. İyi niyetle bu çabalarımızı gösterdiğimizde hep hayal kırıklığına uğradık. Ben bundan dolayı, yanlış bir diyaloğa girdiğim için tüm Galatasaray camiasından özür diliyorum."

"Osimhen, haziran ayına kadar bizimle"

Osimhen'in sözleşmesinin sürekli tartışıldığını belirten Hatipoğlu, "Taraftarlar, Osimhen'i gururla izlemeli. Kendisi dünyadaki önemli oyunculardan biri. Bir fırsat transferi oldu. Elbette herkes Osimhen'in alınmasını ister. Çok ciddi bir bütçesi olduğu unutulmamalı. Osimhen, haziran ayına kadar bizimle. Önümüzde uzun bir süreç var. Elbette tekrar fırsatları zorlarız. Vakti geldiğinde böyle büyük bir oyuncunun bizimle devam etmesi için elimizden gelen gayreti gösteririz." diye konuştu.

Hedeflerinin UEFA Avrupa Ligi'nde final oynamak olduğunu vurgulayan Hatipoğlu, "Final hedefimizin sinyallerini veren güçlü bir takımımız var. Transferleri tamamladığımız zaman takımımızın gücünün nasıl bir seviyeye ulaşacağını tahmin ediyorduk. Maçlarda taraftarı mutlu eden bir takım var." şeklinde konuştu.

Galatasaray için büyük emekler verildiğini belirten Hatipoğlu, "Yapı diye konuşuyorlar. Galatasaray, 4 maç oynamış. Bu 4 maç sonunda en çok şut atan, en çok pozisyona giren takım biz olmuşuz. Süper Lig'de de en çok galibiyet alan takım biziz. Aynı zamanda da en çok gol atanız ve en çok gol pozisyonuna gireniz. Bugün bir İngiliz takımına karşı 28 şut attık. Ceza sahasında 40 kere topla buluştuk. Bunlar yapılarla olacak şeyler değil. 11 ay boyunca hocamız ve teknik heyetimiz, takım için çalışıyor. Her şey sahada net olarak görünüyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

İbrahim Hatipoğlu, Galatasaray, Tottenham, Futbol, Finans, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray, UEFA Finaline Odaklandı - Son Dakika

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