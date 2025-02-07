Galatasaray UEFA Kadrosunu Güncelledi - Son Dakika
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Galatasaray UEFA Kadrosunu Güncelledi

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi kadrosunda Mauro Icardi, Michy Batshuayi ve Victor Nelsson'u çıkarırken, Alvaro Morata, Roland Sallai ve Carlos Cuesta'yı ekledi. Sarı-kırmızılılar, AZ Alkmaar ile play-off maçına çıkacak.

07.02.2025 13:08
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GALATASARAY, güncellenen UEFA listesinden Mauro Icardi, Michy Batshuayi ve Victor Nelsson'u çıkardı. Alvaro Morata, Roland Sallai ve Carlos Cuesta ise listeye eklenen isimler oldu.

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi kadrosu, UEFA listelerinin teslim edilmesiyle belirlendi. UEFA Avrupa Ligi'nde sarı-kırmızılılar, son 16 turu play-off maçında Hollanda ekibi AZ Alkmaar ile karşı karşıya gelecek.

Sarı-kırmızılılar, Alvaro Morata, Roland Sallai ve Carlos Cuesta'yı UEFA listesine dahil ederken, Mauro Icardi, Michy Batshuayi ve Victor Nelsson ise listeden çıkan isimler oldu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Galatasaray UEFA Kadrosunu Güncelledi - Son Dakika

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