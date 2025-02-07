Galatasaray UEFA Kadrosunu Güncelledi

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GALATASARAY, güncellenen UEFA listesinden Mauro Icardi, Michy Batshuayi ve Victor Nelsson'u çıkardı. Alvaro Morata, Roland Sallai ve Carlos Cuesta ise listeye eklenen isimler oldu.

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi kadrosu, UEFA listelerinin teslim edilmesiyle belirlendi. UEFA Avrupa Ligi'nde sarı-kırmızılılar, son 16 turu play-off maçında Hollanda ekibi AZ Alkmaar ile karşı karşıya gelecek.

Sarı-kırmızılılar, Alvaro Morata, Roland Sallai ve Carlos Cuesta'yı UEFA listesine dahil ederken, Mauro Icardi, Michy Batshuayi ve Victor Nelsson ise listeden çıkan isimler oldu.