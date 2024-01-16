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Galatasaray, Ümraniyespor maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika
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Galatasaray, Ümraniyespor maçı hazırlıklarına başladı

Galatasaray Futbol Takımı, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Ümraniyespor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı. Trendyol Süper Lig'deki son galibiyetin ardından antrenmanlarını sürdüren sarı-kırmızılı ekip, Ümraniyespor mücadelesi öncesi son antrenmanını yapacak.

Galatasaray, Ümraniyespor maçı hazırlıklarına başladı
16.01.2024 - 16:56,
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Galatasaray Futbol Takımı, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda 18 Ocak Perşembe günü Trendyol 1. Lig temsilcisi Ümraniyespor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında dün sahasında Mondihome Kayserispor'u 2-1 yenen sarı-kırmızılı ekip, Ümraniyespor mücadelesi öncesinde ilk antrenmanını ara vermeden yaptı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildi.

Dünkü Kayserispor mücadelesinde oynayan futbolcular günü yenilenme çalışmasıyla tamamladı.

Diğer futbolcular ise dinamik ısınmayla başladıkları antrenmanda topa sahip olma çalışması yaptı. İdman, çift kale maçla sona erdi.

Dünkü antrenmanın bir bölümüne katılan Kolombiyalı savunma oyuncusu Davinson Sanchez, idmanın tamamında takımla çalıştı.

Antrenman öncesinde 21 yaşına giren sol bek Kazımcan Karataş'ın doğum günü kutlandı.

Galatasaray, yarın yapacağı antrenmanla Ümraniyespor maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

Kaynak: AA
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