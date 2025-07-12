Galatasaray, Ümraniyespor'u 5-2 Mağlup Etti

Trendyol Süper Lig'de son 3 sezonun şampiyonu Galatasaray, 2025-2026 sezonu öncesinde Trendyol 1. Lig temsilcisi Ümraniyespor ile yaptığı hazırlık maçını 5-2 kazandı.

Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı'nda yapılan maça sarı-kırmızılı ekip, Jankat Yılmaz, Ali Turap Bülbül, Carlos Cuesta, Victor Nelsson, Kazımcan Karataş, Nicolo Zaniolo, Lucas Torreira, Berkan Kutlu, Derrick Köhn, Yusuf Demir, Çağrı Balta 11'i ile çıktı.

Galatasaray, müsabakanın 7. dakikasında kaptan Berkan Kutlu'nun attığı golle 1-0 öne geçti. Ümraniyespor, 11. dakikada gelişen 4'e 2 atakta Cebio Soukou'nun ayağından bulduğu golle beraberliği yakaladı. Müsabakada perdeyi açan Berkan'ın büyük katkısının olduğu pozisyonda bu kez sahneye Zaniolo çıktı ve 33. dakikada takımını bir kez daha öne geçirdi: 1-2. Karşılaşmanın ilk yarısı Galatasaray'ın üstünlüğüyle sona erdi.

Teknik direktör Okan Buruk, ikinci yarının başında Abdülkerim Bardakcı, Gabriel Sara, Arda Ünyay, Efe Akman, Metehan Baltacı, Ada Yüzgeç'i oyuna aldı. Buruk, 61. dakikada ise Berat Luş, Furkan Koçak ve Gökdeniz Gürpüz'ü sahaya sürdü. Tecrübeli teknik adam, 72. dakikada ise İsa Halidi'yi, 86. dakikada ise Berat Yılmaz'ı oyuna soktu. Galatasaray'da sadece kaleci Jankat, 90 dakika sahada kaldı.

Oyunun kontrolünü elinde bulunduran sarı-kırmızılı ekip, 58. dakikada Köhn'ün golüyle skoru 3-1 yaptı. Mücadeleyi bırakmayan ev sahibi takım, 63. dakikada Adeola Kosoko'nun kaydettiği golle skoru 3-2'ye getirdi. Metehan Baltacı'nın 68. dakikada fileleri havalandırmasıyla farkı yeniden 2'ye çıkaran Galatasaray, 86. dakikada 16 yaşındaki Ada Yüzgeç'in ayağından bir gol daha buldu.

Müsabaka, sarı-kırmızılı ekibin 5-2 üstünlüğüyle tamamlandı.

Zaniolo hırslı döndü

Galatasaray'ın son 2 sezonda farklı takımlara kiraladığı İtalyan futbolcu Nicolo Zaniolo, istekli görüntüsüyle dikkati çekti.

2023-2024 sezonunda Aston Villa, geçen sezon ise Atalanta ve Fiorentina formaları giyen Zaniolo, Galatasaray'a döndü. Müsabakada sahada kaldığı süre boyunda hırslı tavırlarıyla öne çıkan 26 yaşındaki kanat oyuncusu, 33. dakika fileleri havalandırmayı başardı.

Sarı-kırmızılı ekipte ayrıca geçen sezonu Werder Bremen'de kiralık geçiren Derrick Köhn de 58. dakikada fileleri havalandırarak golle döndü.

Babalarının izinden giden 3 genç sahada

Galatasaray formasıyla Türk futbolunda önemli işlere imza atan Hasan Şaş, Ayhan Akman ve Hakan Balta'nın oğulları müsabakada forma giydi.

Altyapıdan yetişen Efe Akman ile Çağrı Balta, sarı-kırmızılı formayla Ümraniyespor'a karşı mücadele etti. Yine Galatasaray'da futbola başlayan Yusuf Deniz Şaş ise Ümraniyespor adına Galatasaray'a karşı sahaya çıktı.

Taraftarlar Osimhen'i istedi

Galatasaray taraftarı, geçen sezon kiralık oynayan Nijeryalı yıldız Victor Osimhen'in transfer edilmesi için tezahürat yaptı.

Sarı-kırmızılı taraftarlar, müsabaka öncesi ve sırasında sık sık, "Taraftar çıldırdı Osimhen'i istiyor" şeklinde tezahüratlarda bulundu.

Mesut Özil maçı izledi

Eski futbolcu Mesut Özil, Galatasaray ile Ümraniyespor arasında yapılan hazırlık maçını tribünden takip etti.

Futbolu bıraktıktan sonra Ümraniye'de akademi kurma ve futbolcu yetiştirme çalışmaları yapan Özil, karşılaşmayı protokol tribününden seyretti.

Galatasaray, Gülmezgil ve Sarıkaya'yı andı

Sarı-kırmızılı futbolcular, sahaya hayatlarını kaybeden eski yöneticiler Dikran Gülmezgil ve İsmail Sarıkaya'yı anan pankartla çıktı.

Futbolcular, müsabaka öncesi seremoniye çıkarken üzerine, Gülmezgil ve Sarıkaya'nın adlarının yazılı olduğu ve "Değerli yöneticilerimizi saygıyla anıyoruz." ifadelerinin yer aldığı pankart taşıdı.

Mücadele öncesinde Dikran Gülmezgil ve İsmail Sarıkaya anısına saygı duruşunda bulunuldu.

Ümraniyesporlu futbolcular ise, "Temsilcimiz Galatasaray'a Şampiyonlar Ligi'nde başarılar dileriz" yazılı pankartla sahaya çıktı.