Galatasaray Uzatmada kazandı

19.02.2026 23:19
Galatasaray, Kadınlar EuroLeague Play-In ilk maçında Basket Landes'i uzatmada 81-72 yendi.

SALON: Sinan Erdem

HAKEMLER: Peter Praksch, Natasa Dragojevic, Nemanja Vlahovic

GALATASARAY ÇAĞDAŞ FAKTORİNG: Oblak 15, Johannes 3, Smalls 5, Juhasz 21, Kuier 16, Williams 12, Ayşe Cora 9, Derin Erdoğan, Elif Bayram, Gökşen Fıtık, Sude Yılmaz

BASKET LANDES: Musa 21, Droguet 10, Massey 2, Lacan 21, Djekoundade 2, Pardon 10, Ewodo 3, Wojta 3, Bussiere, Macquet

1'İNCİ PERİYOT: 14-11

DEVRE: 33-27

3'ÜNCÜ PERİYOT: 53-34

4'ÜNCÜ PERİYOT: 66-66

Galatasaray Çağdaş Faktoring, Kadınlar EuroLeague Play-In Yarı Final ilk maçında Fransa temsilcisi Basket Landes'i uzatma sonucunda 81-72 mağlup etti. İç saha avantajını iyi kullanan sarı-kırmızılı ekip, seriye güçlü bir başlangıç yaptı. Galatasaray Çağdaş Faktoring, serinin ikinci maçında 25 Şubat Çarşamba günü deplasmanda parkeye çıkacak. İki galibiyete ulaşan takım adını bir üst tura yazdıracak. Seride eşitlik sağlanması halinde eşleşme üçüncü ve son maça taşınacak.

Kaynak: DHA

Galatasaray, Maç Sonucu, Fransa, Spor, Son Dakika

