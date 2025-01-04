Galatasaray Uzatmada Manisa Basket'i Yendi

Spor

SALON: Basketbol Gelişim Merkezi

HAKEMLER: Mehmet Şahin, Alper Özgök, Tolga Akkuşoğlu

GALATASARAY: Young 18, Livingston 14, Delgado 19, Palmer Jr. 10, Göksenin Köksal 11, Cummings 17, Buğrahan Tuncer 8, Izundu 10, Sadık Emir Kabaca 5, Efianayi 3

MANİSA BASKET: Saben Lee 17, Emre Sonsırma 10, Pickett 10, Lual-Acuil Jr. 16, Thomas 7, White Jr 23, Besson 7, Harun Apaydın 4, Chiozza 11

1'İNCİ PERİYOT: 29-20

DEVRE: 49-50

3'ÜNCÜ PERİYOT: 71-72

Basketbol Süper Ligi Asım Pars sezonunun 13'üncü haftasında Galatasaray, Manisa Basket'i konuk etti. Ev sahibi ekibin üstünlüğüyle geçilen ilk periyodun ardından Manisa ekibi oyunda dengeyi kurmayı başardı ve ilk yarıyı 1 sayı farkla önde kapadı: 49-50

Karşılıklı basketlerle geçen 3'üncü periyot da yine konuk ekibin 72- 71 üstünlüğüyle geçildi. Büyük çekişmeye sahne olan maç 99-99'luk skorla uzatmaya gitti. Uzatma dakikalarında daha az hata yapan Galatasaray maçı 115-105 kazanmayı başardı.