SALON: Basketbol Gelişim Merkezi
HAKEMLER: Mehmet Şahin, Alper Özgök, Tolga Akkuşoğlu
GALATASARAY: Young 18, Livingston 14, Delgado 19, Palmer Jr. 10, Göksenin Köksal 11, Cummings 17, Buğrahan Tuncer 8, Izundu 10, Sadık Emir Kabaca 5, Efianayi 3
MANİSA BASKET: Saben Lee 17, Emre Sonsırma 10, Pickett 10, Lual-Acuil Jr. 16, Thomas 7, White Jr 23, Besson 7, Harun Apaydın 4, Chiozza 11
1'İNCİ PERİYOT: 29-20
DEVRE: 49-50
3'ÜNCÜ PERİYOT: 71-72
Basketbol Süper Ligi Asım Pars sezonunun 13'üncü haftasında Galatasaray, Manisa Basket'i konuk etti. Ev sahibi ekibin üstünlüğüyle geçilen ilk periyodun ardından Manisa ekibi oyunda dengeyi kurmayı başardı ve ilk yarıyı 1 sayı farkla önde kapadı: 49-50
Karşılıklı basketlerle geçen 3'üncü periyot da yine konuk ekibin 72- 71 üstünlüğüyle geçildi. Büyük çekişmeye sahne olan maç 99-99'luk skorla uzatmaya gitti. Uzatma dakikalarında daha az hata yapan Galatasaray maçı 115-105 kazanmayı başardı.
Son Dakika › Spor › Galatasaray Uzatmada Manisa Basket'i Yendi - Son Dakika
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