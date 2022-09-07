Transfer mesajını sosyal medya hesabından verdi! Galatasaray'ın PSG'den kiraladığı yıldız futbolcu Mauro Icardi bu akşam İstanbul'a geliyor - Son Dakika
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Transfer mesajını sosyal medya hesabından verdi! Galatasaray'ın PSG'den kiraladığı yıldız futbolcu Mauro Icardi bu akşam İstanbul'a geliyor

07.09.2022 11:31

Galatasaray, uzun zamandır kadrosuna katmak istediği yıldız futbolcu Mauro Icardi'nin transferinde mutlu sona ulaşıldı. Fransız devi PSG'den 1 yıllığına kiralanan Arjantinli golcü oyuncu bu akşam İstanbul'a geliyor. Transferle ilgili sosyal medya hesabından aslan dövmesinin fotoğrafını paylaşan Icardi, Galatasaray taraftarını heyecanlandırdı.

Galatasaray, bir süredir transferi için uğraş verdiği Mauro Icardi'de mutlu sona ulaştı. Sarı-Kırmızılı ekip, dünyaca ünlü Arjantinli golcüyü Paris Saint-Germain'den 1 yıllığına kiraladı. 29 yaşındaki futbolcu bugün akşam İstanbul'a gelecek.

SAĞLIK KONTROLLERİ SONRASI RESMEN AÇIKLANACAK

PSG ile Arjantinli forvetin transferi konusunda anlaşan Sarı kırmızılıların, sağlık kontrollerinin ardından tecrübeli oyuncunun transferini resmen açıklaması bekleniyor.

HEYECANLANDIRAN ASLAN PAYLAŞIMI

Icardi, yaşanan gelişmeler sonrası sosyal medya hesabından Galatasaraylı taraftarları heyecanlandıran bir paylaşımda bulundu. Yıldız golcü, Instagram hesabından, Sarı-Kırmızı renklerin yer aldığı Aslan dövmesinin fotoğrafını paylaştı.

Transferin bittiğini Aslan dövmeli paylaşımıyla duyurdu! Mauro Icardi bu akşam İstanbul'a geliyor

INTER 13 MİLYON EURO ÖDEDİ

Barcelona alt yapısında Avrupa'da futbola başlayan Icardi Sampdoria'da oynadığı futbolla kendini gösterdi. Arjantinli golcü 2013 yılında Sampdoria'dan Inter'e 13 milyon Euro bonservis bedeli karşılğında transfer oldu.

2 KEZ GOL KRALI OLDU

Icardi en verimli dönemini Inter yıllarında geçirdi. 2016-2017'de 24 gol, 2017-2018 sezonunda ise 29 golle İtalya Serie A'da 2 kez gol kralı oldu. Icardi bu performansının ardından 50 milyon Euro bedelle PSG'ye transfer oldu.

Transferin bittiğini Aslan dövmeli paylaşımıyla duyurdu! Mauro Icardi bu akşam İstanbul'a geliyor

MİLLİ TAKIM'DA YALNIZCA 1 GOL KAYDETTİ

Arjantin Milli Takım formasını 8 kez giyen Icardi 1 gol atma başarısı gösterdi. Golcü futbolcunun PSG ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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Mauro Icardi, Galatasaray, İstanbul, PSG, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Transfer mesajını sosyal medya hesabından verdi! Galatasaray'ın PSG'den kiraladığı yıldız futbolcu Mauro Icardi bu akşam İstanbul'a geliyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Transfer mesajını sosyal medya hesabından verdi! Galatasaray'ın PSG'den kiraladığı yıldız futbolcu Mauro Icardi bu akşam İstanbul'a geliyor - Son Dakika
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