Galatasaray, VC Wiesbaden'i Ağırlıyor

Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, CEV Challenge Kupası 16'lı final turu ilk maçında yarın Almanya'nın VC Wiesbaden takımını ağırlayacak.
Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.30'da başlayacak.
Müsabakanın rövanşı, 14 Kasım'da Almanya'da oynanacak.
Tur atlayan takım, 8'li final turuna yükselecek.
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