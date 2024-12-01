Galatasaray ve Eyüpspor Eşitliği Sağladı - Son Dakika
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Galatasaray ve Eyüpspor Eşitliği Sağladı

Trendyol Süper Lig'de Galatasaray, Eyüpspor ile 1-1 berabere kaldı. İlk yarı bu sonuçla sona erdi.

01.12.2024 20:16
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Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray, sahasında Eyüpspor ile karşı karşıya geliyor. Müsabakanın ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

6. dakikada ileriye atılan uzun pasta topla buluşan Bruno'nun ceza sahasına girdikten sonra yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Muslera'da kaldı.

10. dakikada Mertens'in sağ taraftan kullandığı serbest vuruşta ceza sahasında topla buluşan Torreira'nın sağ çaprazdan gelişine kafa ile yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Berke'de kaldı.

13. dakikada hızlı gelişen Eyüpspor atağında Thiam'ın sağ tarafa gönderdiği pas sonrası Halil'in çizgiye kadar inerek içeri çevirdiği topu altıpas içerisinde Emre Akbaba tamamladı ve topu ağlara gönderdi. 0-1

20. dakikada Torreira'nın ileriye uzun yolladığı pasta topla buluşan Osimhen'in Dorukhan'ı geçip ceza sahasına girdikten sonra yaptığı vuruşta meşin yuvarlak, sol kale direğine çarparak oyun alanına döndü.

31. dakikada Sara'nın sağ taraftan kullandığı serbest vuruşta kale önünde Thiam'ın müdahalesi sonrası kaleye yönelen topu Claro, yaptığı müdahale ile kafa ile çizgiden çıkardı. Altıpas içine inen topa sol çaprazda Torreira kafa ile vuruşunu yaptı. Üst direğe çarpan meşin yuvarlak oyun alanına geri döndü.

40. dakikada Sara'nın sağ taraftan sol ayağıyla içeri çevirdiği topta Sanchez'in kafa ile çevirdiği pas sonrası Osimhen'in sol çaprazdan vole vuruşunda top üstten auta gitti.

45+3. dakikada Mertens'in sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda kale önünde Sanchez'in kafa ile dokunduğu meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.

45+5. dakikada Gabriel Sara'nın ceza sahası içi sol çaprazından kale önüne ortasında kaleci Berke'den seken topa önce Davinson Sanchez daha sonra Sallai vuruşunu yaptı kaleci Berke bir kez daha topu kurtarırken, seken topa sol ayağıyla vuruş yapan Barış Alper meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-1

Hakemler: Oğuzhan Çakır, Serkan Olguncan, Murat Ergin Gözütok

Galatasaray: Fernando Muslera, Metehan Baltacı, Davinson Sanchez, Abdülkadir Bardakcı (Berkan Kutlu dk. 39), Barış Alper Yılmaz, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Yunus Akgün, Roland Sallai, Dries Mertens, Victor Osimhen

Yedekler: Günay Güvenç, Eyüp Aydın, Kerem Demirbay, Hakim Ziyech, Elias Jelert, Victor Nelsson, Gökdeniz Gürpüz, Michy Batshuayi, Efe Akman

Teknik Direktör: Okan Buruk

Eyüpspor: Berke Özer, Leo Dubois, Dorukhan Toköz, Luccas Claro, Caner Erkin, Taşkın İlter, Halil Akbunar, Emre Akbaba, Tayfur Bingöl, Gianni Bruno, Mame Thiam

Yedekler: Cengiz Alp Köseer, Birkan Tetik, Samuel Saiz, Sinan Gümüş, Hüseyin Maldar, Prince Ampem, Arda Yavuz, Süleyman Emre Atalı, Batuhan Üzgül, Sercan Kaya

Teknik Direktör: Arda Turan

Gol: Emre Akbaba (dk. 13) (Eyüpspor), Barış Alper Yılmaz (dk. 45+5) (Galatasaray)

Sarı kartlar: Davidson Sanchez, Victor Osimhen (Galatasaray) Luccas Claro, Mame Thiam (Eyüpspor) - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Galatasaray ve Eyüpspor Eşitliği Sağladı - Son Dakika

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