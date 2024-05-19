Galatasaray ve Fenerbahçe Arasında Golsüz Eşitlik - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Galatasaray ve Fenerbahçe Arasında Golsüz Eşitlik

Galatasaray ve Fenerbahçe Arasında Golsüz Eşitlik

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan maçın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı. Maçta Fenerbahçe'den Alexander Djiku, ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

19.05.2024 19:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray, sahasında Fenerbahçe ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

18. dakikada sol kanattan topla ilerleyen Fred, pasını ceza sahası dışındaki Szymanski'ye aktardı. Bu oyuncunun hafif sağ çaprazdan yerden çektiği sert şut yandan auta gitti.

20. dakikada sağ çaprazdan ceza alanına girmeye çalışan Szymanski'nin çizgi üzerinden yaptığı plase vuruş kalenin hemen yanından dışarı çıktı.

21. dakikada Galatasaray'da hızlı çıkmak isteyen Toreira, orta sahada Djiku'nun müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Arda Kardeşler, bu faul sonrası Djiku'yu ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyundan ihraç etti.

35. dakikada sol kanattan Ziyech'in kullandığı serbest vuruşta ceza sahasına gelen ortaya iyi yükselen Barış Alper'in altıpas önündeki kafa vuruşu üstten auta gitti.

41. dakikada hızlı gelişen Fenerbahçe atağında Szymanski'nin kendi yarı sahasından verdiği pasla sol kanattan ilerleyen Mert Hakan Yandaş ceza alanına ortasını yaptı. Arka alanda boş durumdaki Fred'in tek vuruşunda top kalenin sol yanından dışarı çıktı.

Hakemler: Arda Kardeşler, Mehmet Emin Tuğral, Süleyman Özay

Galatasaray: Fernando Muslera, Kaan Ayhan, Victor Nelsson, Davinson Sanchez, Derrick Köhn, Lucas Toreira, Kerem Demirbay, Hakim Ziyech, Dries Mertens, Barış Alper Yılmaz, Mauro Icardi

Yedekler: Günay Güvenç, Abdülkerim Bardakcı, Serge Aurier, Eyüp Aydın, Berkan Kutlu, Tete, Sergio Oliveira, Carlos Vinicius, Kerem Aktürkoğlu, Wilfried Zaha

Teknik Direktör: Okan Buruk

Fenerbahçe: Dominik Livakovic, Bright Osayi-Samuel, Çağlar Söyüncü, Jayden Oosterwolde, Ferdi Kadıoğlu, Alexander Djiku, Fred, Sebastian Szymanski, Mert Hakan Yandaş, Dusan Tadic, Michy Batshuayi

Yedekler: İrfan Can Eğribayat, Mert Müldür, Leonardo Bonucci, Yusuf Akçiçek, Miha Zajc, Zeki Dursun, Efekan Karayazı, Edin Dzeko, Joshua King, Serdar Dursun

Teknik Direktör: İsmail Kartal

Kırmızı kart: Alexander Djiku (dk. 21) (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Dries Mertens, Barış Alper Yılmaz (Galatasaray), Bright Osayi-Samuel, Michy Batshuayi (Fenerbahçe) - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Trendyol Süper Lig, Alexander Djiku, Galatasaray, Fenerbahçe, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray ve Fenerbahçe Arasında Golsüz Eşitlik - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:02 Şampiyonluk son haftaya kaldı Fenerbahçe, Galatasaray’ı deplasmanda 1-0 yendi Şampiyonluk son haftaya kaldı! Fenerbahçe, Galatasaray'ı deplasmanda 1-0 yendi
20:30 Tahran, yardım için Ankara’nın kapısını çaldı Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gereken her türlü desteği vermeye hazırız Tahran, yardım için Ankara'nın kapısını çaldı! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gereken her türlü desteği vermeye hazırız
19:25 İran Cumhurbaşkanı Reisi’nin, düşen helikopterde çekilen son görüntüleri ortaya çıktı İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin, düşen helikopterde çekilen son görüntüleri ortaya çıktı
18:00 İran Cumhurbaşkanı Reisi’nin helikopter kazasından önceki son sözleri oldukça manidar İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin helikopter kazasından önceki son sözleri oldukça manidar
16:31 İran Cumhurbaşkanı Reisi’nin düşen helikopteri bulundu İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin düşen helikopteri bulundu
20:49 Golden sonra Icardi sevinci İşte şampiyonluğu son haftaya taşıyan gol Golden sonra Icardi sevinci! İşte şampiyonluğu son haftaya taşıyan gol
20:30 “Bizim çocuk“ durdurulamıyor Arda Güler, bu haftayı da boş geçmedi "Bizim çocuk" durdurulamıyor! Arda Güler, bu haftayı da boş geçmedi
20:13 Machester City, üst üste 4. kez şampiyon oldu Machester City, üst üste 4. kez şampiyon oldu
20:02 Geçmişten günümüze Fenerbahçe ve Galatasaray Geçmişten günümüze Fenerbahçe ve Galatasaray
19:45 Ayhan Bora Kaplan soruşturması kapsamında 3’ü polis 7 kişi tutuklandı Ayhan Bora Kaplan soruşturması kapsamında 3'ü polis 7 kişi tutuklandı
18:37 Helikopteri düşen İran Cumhurbaşkanı Reisi ile ilgili ABD’den ilk açıklama Helikopteri düşen İran Cumhurbaşkanı Reisi ile ilgili ABD'den ilk açıklama
17:46 Başrolde yine aynı isim var Galatasaray ve Fenerbahçe oyuncuları arasında kavga çıktı Başrolde yine aynı isim var! Galatasaray ve Fenerbahçe oyuncuları arasında kavga çıktı
17:16 İran Cumhurbaşkanı Reisi’yi taşıyan helikopterin düştüğü bölgeden ilk görüntüler geldi İran Cumhurbaşkanı Reisi'yi taşıyan helikopterin düştüğü bölgeden ilk görüntüler geldi
16:52 Polis olmasa kim bilir neler olurdu Derbi öncesi Galatasaraylı taraftarlardan Fenerbahçeli kadına tepki Polis olmasa kim bilir neler olurdu! Derbi öncesi Galatasaraylı taraftarlardan Fenerbahçeli kadına tepki
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.05.2024 21:29:04. #1.11#
SON DAKİKA: Galatasaray ve Fenerbahçe Arasında Golsüz Eşitlik - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement