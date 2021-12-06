Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki tarihi rekabet, kadın futboluna da taşınıyor

İki kulübün bu yıl kurdukları kadın futbol takımları, yarın ilk kez karşı karşıya gelecek.

Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki tarihi rekabet, kadın futboluna da taşınıyor.

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