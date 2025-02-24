Galatasaray ve Fenerbahçe Golsüz Beraberlik - Son Dakika
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Galatasaray ve Fenerbahçe Golsüz Beraberlik

Galatasaray ve Fenerbahçe Golsüz Beraberlik

Trendyol Süper Lig'de Galatasaray, sahasında Fenerbahçe ile 0-0 berabere kaldı.

24.02.2025 23:03
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- Trendyol Süper Lig: Galatasaray: 0 - Fenerbahçe: 0 (Maç sonucu)

İSTANBUL - Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray, sahasında Fenerbahçe ile golsüz berabere kaldı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

50. dakikada gelişen Galatasaray atağında Barış Alper'in ceza sahası dışı sol çaprazından içeriye çevirdiği ve arka direğe yönelen meşin yuvarlağı kaleci İrfan Can oyun alanına çeldi.

64. dakikada Kostic'in ceza alanı dışı sağ çaprazından kaleye gönderdiği hava topunu kaleci Muslera parmaklarının ucuyla kornere gönderdi.

67. dakikada sol taraftan Kostic'in kullandığı köşe vuruşunda ön direğe gelen ortaya Djiku'nun kafa vuruşunu kaleci Muslera çeldi. Altıpas içinde meşin yuvarlağı önünde bulan Tadic'in yakın mesafeden şutunda Muslera yatarak topu kontrol etti.

88. dakikada Fenerbahçe savunmasında Amrabat'ın uzaklaştırmak istediği top ceza sahası dışında Lemina'nın önünde kaldı. Bu oyuncunun ceza yayı çizgisinin hemen önünden yaptığı plase vuruş kaleci İrfan Can'da kaldı.

Hakemler: Slavko Vincic, Tomaz Klancnik, Andraz Kovacic

Galatasaray: Fernando Muslera, Przemyslaw Frankowski, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı (Dries Mertens dk. 78), Lucas Toreira, Mario Lemina, Roland Sallai (Ahmed Kutucu dk. 89), Gabriel Sara (Yunus Akgün dk. 69), Barış Alper Yılmaz, Victor Osimhen (Kaan Ayhan dk. 89)

Yedekler: Günay Güvenç, Kerem Demirbay, Berkan Kutlu, Elias Jelert, Carlos Cuesta, Yusuf Demir

Teknik Direktör: Okan Buruk

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Milan Skriniar, Çağlar Söyüncü (Alexander Djiku dk. 61), Yusuf Akçiçek, Oğuz Aydın, Fred, Sebastian Szymanski (Sofyan Amrabat dk. 61), Filip Kostic (Mert Müldür dk. 83), Duan Tadic, Edin Dzeko (Anderson Talisca dk. 83), Youssef En-Nesyri

Yedekler: Dominik Livakovic, Ertuğrul Çetin, Mert Hakan Yandaş, İrfan Can Kahveci, Bright Osayi-Samuel, Cenk Tosun

Teknik Direktör: Jose Mourinho

Sarı kartlar: Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Roland Sallai, Davinson Sanchez, Yunus Akgün (Galatasaray), Çağlar Söyüncü, Fred (Fenerbahçe)

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Galatasaray ve Fenerbahçe Golsüz Beraberlik - Son Dakika

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