Galatasaray ve Fenerbahçe'nin gündemindeydi! Goreztka, Bayern Münih'e veda etti

08.03.2026 20:33
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin transferi gündeminde yer alan Bayern Münih'in yıldız ismi Leon Goretzka, geleceğine ilişkin konuştu. Alman ekibine veda eden Goretzka, ''Kesinlikle yüksek seviyede futbol oynamaya devam etmek istiyorum. Ne gibi fırsatlar çıkacağını göreceğiz. Oldukça rahatım. Her şeyin kendiliğinden gelişmesine izin vereceğim. Yurtdışında bir deneyim yaşamak isterim.'' dedi.

Süper Lig devleri Galatasaray ve Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Bayern Münih'in orta saha oyuncusu Leon Goretzka, geleceğine ilişkin açıklamalarda bulundu.

BAYERN MÜNİH'E VEDA ETTİ

31 yaşındaki Alman milli futbolcu, yaptığı konuşmada Bayern Münih'teki geleceğini sezon sonunda sonlandıracağını resmen duyurdu.

"YURT DIŞINDA BİR DENEYİM İSTERİM''

Bundesliga dışında bir ligde mücadele etmek istediğini ifade eden yıldız oyuncu, ''Kesinlikle yüksek seviyede futbol oynamaya devam etmek istiyorum. Ne gibi fırsatlar çıkacağını göreceğiz. Oldukça rahatım. Her şeyin kendiliğinden gelişmesine izin vereceğim. Yurt dışında bir deneyim yaşamak isterim. Güneşli bir ülke mi, yağmurlu bir ülke mi? Güneşi kim sevmez ki, değil mi? Tabii ki kararımı havaya göre vermeyeceğim ama güzel bir şey bulacağız.'' sözlerini sarf etti.

SÖZLEŞMESİ SONA ERECEK

Bayern Münih ile olan sözleşmesi Haziran 2026'da sona erecek olan Goreztka, bu sezon çıktığı 33 maçta 2 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

20:21
19:59
19:58
19:02
18:31
17:48
