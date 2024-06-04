Galatasaray'ın 24. Lig Şampiyonluğu Honaz'da Kutlandı - Son Dakika
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Spor

Galatasaray'ın 24. Lig Şampiyonluğu Honaz'da Kutlandı

Galatasaray'ın 24. lig şampiyonluğu, Denizli'nin Honaz ilçesinde sıra dışı bir görüntüyle kutlandı. Galatasaray ve Fenerbahçeli çocukların birlikte gerçekleştirdiği şampiyonluk kutlamasında renkli görüntüler oluştu. Ahıska Türkü Rüstem Ragib'in evinin önünde düzenlenen etkinlikte, meşalelerin ışığında coşkuyla kutlama yapıldı. Çocuklar arasında güzel bir dostluk bağı oluşturulduğu kutlama, futbolseverler için önemli bir ders niteliği taşıyor.

04.06.2024 11:38
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Galatasaray'ın 24. lig şampiyonluğu, Denizli'nin Honaz ilçesinde sıra dışı bir görüntüyle kutlandı. Galatasaray ve Fenerbahçeli çocukların birlikte gerçekleştirdiği şampiyonluk kutlamasında renkli görüntüler oluştu.

Denizli'nin Honaz ilçesinde yaşayan Ahıska Türkü Rüstem Ragib, Galatasaray'ın Süper Lig şampiyonluğunu evinin önünde düzenlediği coşkulu bir etkinlikle kutladı. Geceye Ahıska Türkü taraftar, çocuklarıyla birlikte katıldı. Kutlamaya sadece Galatasaraylıların değil, Fenerbahçe taraftarlarının da katılımıyla unutulmaz bir kardeşlik tablosu oluşturuldu.

Meşalelerin ışığında coşkuyla kutlama yapan çocuklar, pastalar keserek Galatasaray'ın zaferlerini taçlandırdı. Ayrıca düzenlenen yarışmalarla da katılımcılara keyifli anlar yaşatıldı. Eğlence, gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam ederken, iki rakibe gönül veren taraftarlar birlik ve dayanışma örneği sahneledi. Futbolun rekabetinin ötesinde birleştirici yönünün ön plana çıktığı kutlamada, çocuklar arasında güzel bir dostluk bağı oluşturuldu.

Kutlamanın sadece futbolseverler için değil tüm toplum için önemli bir ders niteliği taşıdığına işaret eden Rüstem Ragib, "Galatasaray'ımızın şampiyonluğunu kutlamak artık gelenek haline geldi. Evimizin önünde organizasyon yaparak çocuklarımıza unutulmaz anlar yaşatıyoruz. Fenerbahçeli kardeşlerimiz de geliyor. Birlik ve beraberlik içinde kardeşçe eğleniyoruz. Bu eğlenceyi geleneksel hale getirmek istiyoruz" dedi.

Geceye katılan Dünya Ahıska Türkleri Birliği Denizli Temsilcilik Başkanı Vatan Tayir ise "Ahıska Türkleri olarak bugün burada güzel bir etkinliğe imza attık. Kardeşlik çerçevesinde bu etkinliği düzenledik. Bundan sonraki süreçte de bu tür etkinlikler devam edecek" diye konuştu. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Galatasaray'ın 24. Lig Şampiyonluğu Honaz'da Kutlandı - Son Dakika

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