Türk futbol tarihinde bir ilki başardı! Fatih Terim resmen efsaneler arasında yerini aldı - Son Dakika
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Türk futbol tarihinde bir ilki başardı! Fatih Terim resmen efsaneler arasında yerini aldı

22.12.2022 09:59

Galatasaray ve A Milli Futbol Takımı'nın eski teknik direktörü Fatih Terim, Monako Prensliği tarafından gerçekleştirilen Golden Foot ödül töreninde efsaneler arasına girdi. Ayak izi, Monako Prensliği'ndeki meşhur Şampiyonlar Yolu'nda yer alacak Terim, Altın Ayak Efsaneler Ödülü'nü alan ilk Türk teknik direktör oldu.

Aktif futbol yaşamını sürdüren 28 yaş üstü oyunculara 2003'ten bu yana verilen ödülün 20'ncisi sahibini buldu. 2022 Altın Ayak Şampiyonlar Ödül Töreni'ne, Monte Carlo kentindeki Grimaldi Forum ev sahipliği yaptı.

FATİH TERİM EFSANELER ARASINA GİRDİ

Galatasaray'da bir UEFA Kupası ve 8 Süper Lig şampiyonluğu bulunan, A Milli Futbol Takımı'nı ise 2008'de Avrupa 3'üncülüğüne taşıyan Terim, Altın Ayak Efsaneler Ödülü'nü alan ilk Türk teknik direktör oldu. 2022 Altın Ayak Ödülü'nü ise Barcelona'nın Polonyalı santrforu Robert Lewandowski kazandı.

Türk futbol tarihinde bir ilk! Fatih Terim resmen efsaneler arasına girdi

AYAK İZİ ŞAMPİYONLAR YOLU'NDA YER ALACAK

Öte yandan Terim ve onun gibi Altın Ayak Efsaneler listesine giren eski yıldız futbolcular Juan Sebastian Veron ile Emilio Butragueno'nun, tören öncesi ayak izleri alındı. 69 yaşındaki Terim'in ayak izi, Monako Prensliği'ndeki meşhur Şampiyonlar Yolu'nda yer alacak.

Türk futbol tarihinde bir ilk! Fatih Terim resmen efsaneler arasına girdi

ÖDÜLÜ DAHA ÖNCE ALAN İSİMLER

Altın Ayak Efsaneler Ödülü'nü alanlar arasında Pele, Diego Armando Maradona, Eusebio, George Best, Ferenc Puskas, Gerd Müller, Alfredo Di Stefano, Karl-Heinz Rummenigge, Franz Beckenbauer, Eric Cantona, Zinedine Zidane, Paolo Maldini gibi isimler bulunuyor.

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Fatih Terim, Futbol, Spor, Son Dakika

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SON DAKİKA: Türk futbol tarihinde bir ilki başardı! Fatih Terim resmen efsaneler arasında yerini aldı - Son Dakika
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