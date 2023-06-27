Icardi olmazsa o var! Galatasaray, Vedat Muriqi'yi transfer listesine ekledi - Son Dakika
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Icardi olmazsa o var! Galatasaray, Vedat Muriqi'yi transfer listesine ekledi

27.06.2023 09:43

Galatasaray, yeni sezon için transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Sarı-kırmızılılar son olarak gündemine Mallorca'da forma giyen eski Fenerbahçeli Vedat Mşuriqi'yi aldı. Mallorca, 20 milyon euro bonservis geliri bekliyor.

Süper Lig şampiyonu Galatasaray, yeni sezon için transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Sarı-kırmızılılar son olarak gündemine Mallorca'da forma giyen eski Fenerbahçeli Vedat Mşuriqi'yi aldı.

MALLORCA'NIN BEKLENTİSİ 20 MİLYON EURO

Galatasaray'ın Icardi transferinin gerçekleşmemesi halinde alternatif olarak kadrosuna katmayı planladığı Muriqi için Mallorca, 20 milyon euro bonservis geliri bekliyor.

20 KEZ SKOR KATKISI VERDİ

Vedat Muriqi geçen sezon Mallorca formasını 37 maçta giydi. Kosovalı santrfor bu karşılaşmalarda 16 gol ve 4 asistlik performans gösterdi.

YORUMLAR (1)
  • Özgür Arıca: He ya aynı şey zaten boşluk dolsun diye yazıyorsunuz ... Cevap Yaz 3 0 Yayından Kaldır
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Son Dakika Spor Icardi olmazsa o var! Galatasaray, Vedat Muriqi'yi transfer listesine ekledi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Icardi olmazsa o var! Galatasaray, Vedat Muriqi'yi transfer listesine ekledi - Son Dakika
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