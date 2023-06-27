Süper Lig şampiyonu Galatasaray, yeni sezon için transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Sarı-kırmızılılar son olarak gündemine Mallorca'da forma giyen eski Fenerbahçeli Vedat Mşuriqi'yi aldı.
Galatasaray'ın Icardi transferinin gerçekleşmemesi halinde alternatif olarak kadrosuna katmayı planladığı Muriqi için Mallorca, 20 milyon euro bonservis geliri bekliyor.
Vedat Muriqi geçen sezon Mallorca formasını 37 maçta giydi. Kosovalı santrfor bu karşılaşmalarda 16 gol ve 4 asistlik performans gösterdi.
Son Dakika › Spor › Icardi olmazsa o var! Galatasaray, Vedat Muriqi'yi transfer listesine ekledi - Son Dakika