Galatasaray, Venezia'ya 3-0 Yenildi - Son Dakika
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Galatasaray, Venezia'ya 3-0 Yenildi

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Galatasaray, Avusturya'daki hazırlık maçında Venezia'ya 3-0 mağlup oldu ve ikinci yenilgisini aldı.

Galatasaray, hazırlık maçında İtalya ekibi Venezia'ya 3-0 mağlup oldu.

Avusturya'nın Windischgarsten bölgesindeki kampta sezon hazırlıklarını sürdüren sarı-kırmızılı ekip, Summer Series Upper Austria organizasyonu kapsamında Venezia ile karşılaştı.

Galatasaray, Linz kentindeki Hofmann Personal Stadı'nda oynanan maça Jankat Yılmaz, Roland Sallai, Arda Ünyay, Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Kaan Ayhan, Lucas Torreira, Yunus Akgün, İlkay Gündoğan, Eren Elmalı ve Victor Osimhen ilk 11'iyle başladı.

Karşılaşmanın ilk yarısında Venezia, birçok pozisyon yakalasa da kaleci Jankat Yılmaz, yaptığı kurtarışlarla gole engel oldu ve soyunma odasına 0-0 beraberlikle gidildi.

İkinci yarıya iyi başlayan İtalya ekibi, 71. dakikada John Yeboah'ın golüyle 1-0 öne geçti. 75. dakikada Lion Lauberbach'ın penaltıdan bulduğu golle farkı 2'ye çıkaran Venezia, yine bu oyuncunun 90+2. dakikada fileleri havalandırmasıyla sahadan 3-0 galip ayrıldı.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, karşılaşmanın 46. dakikasında Berat Luş'u oyuna soktu. Tecrübeli teknik adam, 62. dakikada Barış Alper Yılmaz, Victor Nelsson, Gabriel Sara, Renato Nhaga ve Lesley Ugochukwu'yu oyuna dahil ederken 79. dakikada da Leroy Sane, Eyüp Aydın, Elias Jelert ile Yusuf Sivaslıoğlu'nu sahaya sürdü.

Barış Alper Yılmaz, penaltıdan yararlanamadı

Galatasaray'da milli oyuncu Barış Alper Yılmaz, penaltı fırsatından yararlanamadı.

Karşılaşmanın 90. dakikasında topun başına geçen Barış Alper'in vuruşunu kaleci Matteo Grandi kurtardı.

Avusturya'daki iki maçtan da mağlup ayrıldı

Galatasaray, Avusturya'da oynadığı iki maçta da yenildi.

Summer Series Upper Austria organizasyonu kapsamında iki hazırlık maçı yapan sarı-kırmızılı takım, Monza'ya 2-0, Venezia'ya ise 3-0 kaybetti.

Kaynak: AA

Galatasaray, Avusturya, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray, Venezia'ya 3-0 Yenildi - Son Dakika

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