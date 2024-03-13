Süper Lig devi Galatasaray, gelecek sezon kadrosunu güçlendirme çalışmalarına şimdiden başladı.
Sarı-kırmızılılar, RB Leipzig altyapısında yetişen 17 yaşındaki sağ bek Vincent Bayındır'ı renklerine bağladı. Kulüpten resmi bir açıklama yapılmasa da, genç oyuncunun sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, RB Leipzig'e veda ettiğini ve Galatasaray kariyerine başlamak için duyduğu heyecanı ve mutluluğu dile getirdi.
Bayındır, "RB Leipzig'e veda etmek ve aynı zamanda teşekkür etmek istiyorum. Burada çok şey öğrendim ve kendimi geliştirdim. Öğrendiklerim için çok minnettarım. Hayatta her zaman karşılaşılan engeller vardır, ancak önemli olan bu engelleri aşmak ve sahip olunan her fırsatı değerlendirmektir. Galatasaray için oynayacağımı duyurmaktan son derece mutlu ve minnettarım" dedi.
Son Dakika › Spor › Galatasaray, RB Leipzig altyapısından Vincent Bayındır'ı transfer etti - Son Dakika
Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında evinde oynayacağı Altay müsabakasının hazırlıklarına antrenmanla devam etti. Teknik Direktör Tuncay Şanlı yönetimindeki antrenman, dinamik ısınma, istasyon çalışması, taktik ve şut çalışmalarıyla gerçekleştirildi.
Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu Mert Hakan Yandaş, Union SG maçı hakkında yaptığı açıklamada, ilk karşılaşmayı 3-0 kazandıkları için rehavete kapılmak istemediklerini söyleyerek, 'Yarın aynı iştahla, plana sadık kalarak, sahaya çıkıp turu geçmek istiyoruz' dedi.
MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Trendyol Süper Lig'de karşılaşacakları RAMS Başakşehir maçı öncesi yaptığı açıklamada, 'Önümüzde 27 puanın olduğu ve en büyük desteği de taraftarımızın vereceği bir süreç var. Onlara inşallah 27 puanın hepsine talip olduğumuzu gösterecek oyunu, performansı, isteği sergileyeceğimize inanıyorum' dedi.
Çaykur Rizespor'un oyuncusu Casper Hojer, Gaziantep FK maçı öncesinde yaptığı açıklamada, Galatasaray mağlubiyetini unutturmak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi. Hojer, takımın iyi oyunculardan kurulu olduğunu ve iç sahada güçlerini göstererek çıkışlarını sürdürmek istediklerini belirtti. Ayrıca, taraftarlara da takıma destek çağrısında bulundu.
UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu rövanşında Fenerbahçe, Belçika'nın Union Saint-Gilloise takımıyla karşılaşacak. Teknik direktör İsmail Kartal, ilk maçtaki galibiyetin rehavet yaratmayacağını belirtti. Fenerbahçe'nin kaptanlarından Mert Hakan Yandaş da turu geçmek istediklerini vurguladı.
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Galatasaray'ın da kabul etmesi halinde 7 Nisan'da oynanacak Süper Kupa finalinin tarihinin değiştirilmesinin doğru olacağını düşündüklerini söyledi. Koç ayrıca FETÖ ile mücadelede Galatasaray'ı er meydanına çıkmaya çağırdı ve Türk futbolunda yaşanan manipülasyonlara dikkat çekti.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sportif müsabakaların yanı sıra saha dışı etkenlerle mücadele ettiklerini belirterek, "Galatasaray Kulübü'nde kazanmak için her şeyin mubah olduğu kültür haline gelmiştir.
Bursaspor, TFF 2. Lig'in 31. haftasında deplasmanda konuk olacağı Kırşehir FSK maçı hazırlıklarına akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti. İdmanda futbolcular, ısınma koşuları, pas pres oyunları ve sınırlandırılmış alan çalışmalarıyla çalıştı. Bursaspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
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