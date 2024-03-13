Galatasaray, RB Leipzig altyapısından Vincent Bayındır'ı transfer etti - Son Dakika
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Galatasaray, RB Leipzig altyapısından Vincent Bayındır'ı transfer etti

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Galatasaray, gelecek sezon kadrosunu güçlendirmek için RB Leipzig altyapısında yetişen 17 yaşındaki sağ bek Vincent Bayındır'ı transfer etti.

13.03.2024 17:52  Güncelleme: 17:57
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Süper Lig devi Galatasaray, gelecek sezon kadrosunu güçlendirme çalışmalarına şimdiden başladı.

VINCENT BAYINDIR'I RENKLERİNE BAĞLADILAR

Sarı-kırmızılılar, RB Leipzig altyapısında yetişen 17 yaşındaki sağ bek Vincent Bayındır'ı renklerine bağladı. Kulüpten resmi bir açıklama yapılmasa da, genç oyuncunun sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, RB Leipzig'e veda ettiğini ve Galatasaray kariyerine başlamak için duyduğu heyecanı ve mutluluğu dile getirdi.

Galatasaray, Vincent Bayındır'ı renklerine bağladı

"MİNNETTARIM"

Bayındır, "RB Leipzig'e veda etmek ve aynı zamanda teşekkür etmek istiyorum. Burada çok şey öğrendim ve kendimi geliştirdim. Öğrendiklerim için çok minnettarım. Hayatta her zaman karşılaşılan engeller vardır, ancak önemli olan bu engelleri aşmak ve sahip olunan her fırsatı değerlendirmektir. Galatasaray için oynayacağımı duyurmaktan son derece mutlu ve minnettarım" dedi.

Galatasaray, RB Leipzig altyapısından Vincent Bayındır\'ı transfer etti
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
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