SMS Grup Efeler Ligi'nde sezonu ikinci tamamlayan Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, orta oyuncu Faik Samed Güneş'i kadrosuna kattı.
Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasında 32 yaşındaki milli oyuncuyla 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Faik Samed Güneş, kariyerinde daha önce Halkbank, Maliye Milli Piyango ve Ziraat Bankkart takımlarında forma giydi.
Son Dakika › Spor › Galatasaray Voleybol'a Faik Samed Güneş'i Katıldı - Son Dakika
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