Galatasaray Voleybol, Özgür Benzer'i Kadrosuna Kattı

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray Erkek Voleybol Takımı, pasör Özgür Benzer'i kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "2026-2027 yılı CEV Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi temsil edecek olan takımımızda yerini alan pasörümüz, üç yıl sarı kırmızılı formamızı terletecek. Kulüp kariyerine İBB Spor Kulübü'nde başlayan ve 4 sezon formasını giyen oyuncumuz pasör, önümüzdeki üç sene Galatasaray'da şampiyonluk hedefi için mücadele verecek. Özgür Benzer'e sarı-kırmızılı formamız altında başarılar diliyoruz." denildi.