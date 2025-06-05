Galatasaray, yeni Mertens\'ini buldu

Süper Lig devi Galatasaray, Dries Mertens'in boşluğunu doldurmak için transfer çalışmalarına başladı. Sarı kırmızılılar, daha önce listesindeki bir isme yöneldi.

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Foot Mercato'nun haberine göre Dries Mertens'in yerini doldurmak isteyen Galatasaray, ABD ekibi Cincinnati forması giyen Brezilyalı 10 numara Evander'i listesine aldı.

Önceki yıllarda da Galatasaray'ın takip ettiği isimlerden olan 26 yaşındaki orta saha, 2023'te 9,5 milyon euroya Midtjylland'dan Portland'a imza atmıştı. Brezilyalı futbolcu, Şubat 2025'te ise 11,5 milyon euroya FC Cincinnati'ye transfer oldu.