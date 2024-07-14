Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor

Galatasaray Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarına devam etti.
Avusturya'nın Linz kenti yakınlarından Geinberg kasabasında kamp yapan sarı-kırmızılı takım, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde basına kapalı çalıştı.
Dinamik ısınmayla başlayıp üç grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden idmanın, taktik çalışmayla sona erdiği bildirildi.
Günü tek antrenmanla kapatan Galatasaray, hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla sürdürecek.
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