Galatasaray Yeni Sezon Hazırlıklarına Devam Ediyor

Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanlarla sürdürdü.

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde sabah salonda kuvvet, sahada koşu çalışması gerçekleştirilirken akşam yapılan idman dinamik ısınmayla başladı, üç grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, dar alan ve geniş alanda pas çalışmasının ardından dört takımlı turnuvayla sona erdi.

Sarı-kırmızılılar, yarın saat 18.30'da yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek. - İSTANBUL