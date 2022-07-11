Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü.

Avusturya'nın Graz kentine bağlı Bad Waltersdorf kasabasındaki kampta sarı-kırmızılılar sabah antrenmanını basına kapalı gerçekleştirdi.

Sarı-kırmızılı ekip, basın mensuplarına bir bölümü açık olan akşam idmanında ise teknik direktör Okan Buruk yönetiminde çalıştı. Isınma hareketleri ve pas çalışmasıyla başlayan idmanda oyuncular, üç grup halinde dar alanda topa baskı ve geçiş oyununa yönelik çalışmalar yaptı.

Teknik direktör Buruk'un zaman zaman çalışmayı durdurarak oyunculara oynatmak istediği sistemi anlattığı görüldü. Futbolcuların antrenmanda istekli olduğu gözlendi.

Bu arada yeni transfer Sergio Oliveira'nın bu gece kampa katılacağı bildirildi.

Sarı-kırmızılı takım, hazırlıklarına yarın çift antrenmanla devam edecek.