Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, yeni tesislerde başlayacaklarını açıkladı

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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, futbol takımının önümüzdeki sezona yeni yapılacak Kemerburgaz Tesisleri'nde başlayacağını söyledi.

Galatasaray Divan Kurulu Mart ayı Olağan Toplantısı, Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park Özhan Canaydın Konferans Salonu'nda yapılıyor. Bankalar Birliği ile yapılan anlaşmasından çıkmak için yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi veren Özbek, "Florya'daki arazimizin değerlendirilmesi için Kemerburgaz Tesislerimize geçişi tamamlamamız gerekiyordu. Çalışmalar hızlı bir şekilde devam ediyor. Önümüzdeki sezona futbol takımımız Kemerburgaz Tesisleri'nde başlayacak. Florya arazimizin değerlendirilmesi hususunda da süreci başlatıyoruz. Florya arazimizin değerlendirilmesi kulübümüz için hayati öneme sahip. Kulübümüzün önündeki 20 yılını etkileyecek bir olay. Şu aşamada herhangi bir rakam telaffuz etmek istemiyorum ama bu projeyle kulübümüzün geleceğinin çok parlak olacağını gördüğümü ifade etmek istiyorum. Florya'dan gelecek gelir, Galatasaray'ın geleceğidir. Hiçbir şekilde günlük başarılar için çarçur edilmemeli, ortak akılla yönetilmelidir. Bu benim ve yönetim kurulu arkadaşlarımızın ortak görüşüdür. Florya projemizdeki gelirimizle önce Bankalar Birliği anlaşmasından çıkmayı daha sonra da kalan paranın 1 TL'sine dokunmadan bir hesapta bloke edilmesini ön görüyoruz. Biz ve bizden sonra gelecek yönetim kurulları ana paraya dokunmaya hakkı olmayacak. Bunun için genel kurul kararı almak zorunda kalacaklar. Bununla ilgili net ifadeler içeren yönetim kurulu kararı alıp, 27 Nisan'daki Bütçe Genel Kurulu'nda çok daha detaylı anlatacağım. Onun kullanılması suretiyle hem sportif hem de kulübün yönetimi çok farklı bir yere kulübümüzü taşıyacağız" diye konuştu.

"Bu şampiyonluğu hak ettiğimizi biliyoruz ve zafer yolculuğumuza devam ediyoruz"

Futbol takımıyla ilgili de konuşan Başkan Özbek, "Futbol takımız şampiyonluğa doğru yürüyor. Biz ilk günden beri inanıyoruz. Bu şampiyonluğu hak ettiğimizi biliyoruz ve zafer yolculuğumuza devam ediyoruz. 7 Nisan'da Şanlıurfa'da Süper Kupa oynayacağız. Bölge insanı büyük bir heyecanla bizleri bekliyor. Biz de benzer heyecanı yaşıyoruz. Dileriz 7 Nisan'da Şanlıurfa'da tüm sporseverlere keyifli bir final yaşatacağız" ifadelerini kullandı.

"Tüm futbol camiasını ve rengi ne olursa olsun tüm taraftarları itidale davet ediyorum"

Son dönemde yaşanan olaylarla ilgili sağduyu çağrısında bulunan Dursun Özbek, "Şampiyonluk çok önemli ve değerli. Şampiyon olmak adına her şey mübah görüp, kardeşi kardeşe düşman etmek için ekilen nefret tohumlarını izliyoruz, görüyoruz. Tüm futbol camiasını ve rengi ne olursa olsun tüm taraftarları itidale davet ediyorum. Lütfen sakin kalalım. Bizi birbirimize düşürmeye çalışanlara izin vermeyelim" şeklinde konuştu. - İSTANBUL