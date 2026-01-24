Galatasaray, yeni transferi Yaser Asprilla\'yı İstanbul\'a getiriyor

Noa Lang ile ilk transferini yapan Galatasaray, Hollandalı oyuncudan sonra bir kanat oyuncusunu daha kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

ASPRILLA İÇİN ANLAŞMA TAMAM

Galatasaray, La Liga ekibi Girona'nın formasını giyen 22 yaşındaki Yaser Asprilla ve kulübü ile her konuda anlaşma sağladı. Cimbom, yapılan anlaşmaya göre yıldız oyuncuyu kiralık olarak transfer edecek ve belirli sayıda maça çıkması halinde de oyuncuyu zorunlu satın alma maddesi ile kadrosuna katacak. Asprilla'nın bonservisiyle takıma katılması durumunda sarı-kırmızılılara toplam maliyeti 23 milyon euro civarında olacak.

BU GECE İSTANBUL'A GELECEK

Öte yandan piyasa değeri 12 milyon euro olan Kolombiyalı futbolcunun İstanbul'a geliş tarihi de belli oldu. Sarı-kırmızılılar, Asprilla'yı bugün saat 23.00 sularında İstanbul'a getirecek.

SEZON PERFORMANSI VE PİYASA DEĞERİ

Girona formasıyla bu sezon 17 resmi maça çıkan Yaser Asprilla, 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.