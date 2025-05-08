Trendyol Süper Lig'de şampiyonluğa giden lider Galatasaray,gelecek sezonun transfer çalışmalarına da hız verdi. Bu doğrultuda Sarı-kırmızılılar için Almanya'dan flaş bir iddia ortaya atıldı.
Bild'de yer alan habere göre; Galatasaray, tecrübeli futbolcusu Kaan Ayhan'ın kardeşi olan ve Schalke'de forma giyen Mertcan Ayhan'ı kadrosuna katmak için harekete geçti. Sarı-kırmızılıların bu transfer için Freiburg ile yarıştığı ve 18 yaşındaki genç oyuncu için 200 bin euro bonservis ödemeye hazır olduğu belirtildi.
Bu sezon Schalke U-19 formasıyla 20 resmi maça çıkan Mertcan Ayhan, bu karşılaşmalarda 5 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.
Son Dakika › Spor › Galatasaray, yıldız futbolcusunun kardeşini transfer etme hedefinde - Son Dakika
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