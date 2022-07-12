Galatasaray yıldız futbolcuyu elinden kaçırdı! İşte Arturo Vidal'in yeni durağı - Son Dakika
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Galatasaray yıldız futbolcuyu elinden kaçırdı! İşte Arturo Vidal'in yeni durağı

12.07.2022 12:39

Adı birçok kez Süper Lig devleriyle anılan 35 yaşındaki tecrübeli futbolcu Arturo Vidal, İnter ile yollarını ayırdı. Şilili orta saha oyuncusu, Brezilya ekibi Flamengo ile anlaşma sağladı. Son olarak Inter'de forma giyen yıldız isim geçen sezon çıktığı 41 maçta 2 gol 4 asist ile oynadı.

Transfer döneminde ismi başta Galatasaray olmak üzere birçok kulüple anılan Vidal, Inter ile bitimine 1 yıl kalan sözleşmesini feshetti. Ajansspor'da yer alan habere göre, 35 yaşındaki Şilili yıldız Brezilya ekibi Flamengo ile transferi konusunda anlaşma sağladı. Kısa süre içinde bu transferin duyurulması bekleniyor.

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DÜNYA DEVLERİNDE FORMA GİYDİ

35 yaşındaki Şilili orta saha oyuncusu, Bayer Leverkusen, Juventus, Bayern Münih, Barcelona ve Inter gibi dev kulüplerin formasını giydi. Son olarak Inter'de forma giyen yıldız oyuncu geçen sezon çıktığı 41 maçta 2 gol 4 asist ile oynadı.

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Son Dakika Spor Galatasaray yıldız futbolcuyu elinden kaçırdı! İşte Arturo Vidal'in yeni durağı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Galatasaray yıldız futbolcuyu elinden kaçırdı! İşte Arturo Vidal'in yeni durağı - Son Dakika
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