Galatasaray, Yılport Samsunspor ile deplasmanda karşılaşacak

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında yarın deplasmanda Yılport Samsunspor ile karşılaşacak.
Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda yapılacak maç, saat 20.00'de başlayacak.
Ligde geride kalan 23 müsabakada 19 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı takım, 60 puan topladı. Galatasaray, Fenerbahçe'nin averajla gerisinde 2. sırada yer alıyor.
Ligde 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 11 yenilgi yaşayan Karadeniz temsilcisi ise topladığı 26 puanla haftaya 14. girdi.
İki takım arasında ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçı Galatasaray 4-2 kazanmıştı.
Dört futbolcu kadroda yer alamayacak
Galatasaray'da 4 futbolcu, Samsunspor maçının kadrosunda yer alamayacak.
Sarı-kırmızılı takımda sakatlığı bulunan Abdülkerim Bardakcı, geçirdiği ameliyat sonrası tedavisi süren Sergio Oliveira ile Afrika Uluslar Kupası için ülkelerinin milli takım kampında olan Hakim Ziyech ve Cedric Bakambu, yarınki maçta görev yapamayacak.
Galatasaray'da Davinson Sanchez ve Kerem Aktürkoğlu da müsabaka öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
Ligde son 11 maçını kaybetmedi
Galatasaray, Süper Lig'deki son 11 maçında rakipleri karşısında mağlubiyet yaşamadı.
Sarı-kırmızılı takım, ligin 12. haftasında Atakaş Hatayspor'a mağlup olduktan sonra çıktığı müsabakalarda 9 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti.
Galatasaray, ayrıca ligde son 4 maçını kazanarak yeni bir galibiyet serisi yakaladı.
Ligin en iyi savunma yapan takımı
Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon en iyi savunma yapan takım olarak dikkati çekiyor.
Süper Lig'de çıktığı 23 maçta 48 gol atan sarı-kırmızılı takım, kalesinde ise sadece 14 gol gördü.
Yaptığı maçların 11'inde kalesini gole kapatan sarı-kırmızılı ekip, ligin en az gol yiyen takımı konumunda bulunuyor.
Son 5 deplasman maçında 2 kez kazandı
Galatasaray, Süper Lig'de çıktığı son 5 dış saha maçının sadece 2'sini kazanabildi.
Sarı-kırmızılı ekip, söz konusu süreçte Siltaş Yapı Pendikspor ve Trabzonspor'u mağlup etti. Fenerbahçe ve EMS Yapı Sivasspor ile berabere kalan Galatasaray, Atakaş Hatayspor'a mağlup oldu.
Sosyal medyada "Diyarbakırlı Ramazan hoca" olarak tanınan Ramazan Pişkin'in İstanbul Fatih'te çay ocağında öldürülmesiyle ilgili bir video ortaya çıktı. Pişkin'in daha önce paylaştığı videoda tarikatlara yönelik eleştirilerde bulunduğu görüldü. Olayın ardından yapılan müdahalelere rağmen Pişkin kurtarılamadı. Saldırganın yakalanması için polis çalışma başlattı.
İzmir Ticaret Odası (İZTO) Ocak ayı meclis toplantısında yapılan oylama sonucunda, 200 gram ekmeğin fiyatı 9 liraya çıkarılması kararlaştırıldı. Bu zam, Temmuz 2023'te yapılan son zamdan sonra gerçekleşti. Yeni tarife, 2 Şubat itibarıyla İZTO üyesi fırınlarda geçerli olacak.
Yerel seçimler için geri sayım devam ederken, DEM Parti'nin özellikle İstanbul ve Ankara'dan aday çıkarıp çıkarmayacağı merak konusu olmuştu. Gelen son bilgilere göre; son dakika değişikliği olmazsa DEM Parti İstanbul için Başak Demirtaş'ın Ankara için de Meral Danış Beştaş'ın adını açıklayacak.
Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Trabzonspor'un yıldız oyuncusu Abdülkadir Ömür'ü kadrosuna kattı. Ömür, Hull City ile 3.5 yıllık bir sözleşme imzaladı. Transfer bedeli olarak Trabzonspor'a 5 milyon euro ve sonraki satıştan %50 pay ödenecek.
Meta, X, TikTok, Snapchat ve Discord sosyal medya uygulamalarının yöneticileri ABD Senatosu'nda ''sosyal medya platformlarında çocukların cinsel istismarı'' konusunda düzenlediği oturumda ifade verdi. META CEO'su Mark Zuckerbeg, oturumun sonunda özür dilemek zorunda kaldı.
Şarkıcı Mehtap Yılmaz, Dilber akımına uyarak cesur elbisesiyle pavyon dansı yapan Nez'i hedef alarak "Beynine oksijen gitmiyor herhalde. Bu dansla bu kıyafetle bu jartiyeriyle acilen pavyona başlasın" dedi. Nez ise bir açıklama yaparak Yılmaz'a dava açacağını söyledi.
Şanlıurfa'nın Bozova ilçe kırsalındaki 2 katlı bir evin çökmesi sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi, 8 kişi yaralandı. Evin 6 Şubat'ta yaşanan depremde orta hasar aldığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Brent petrol fiyatlarında dalgalanma sürerken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Benzine gece yarısı 95 kuruş zam gelirken, fiyat artışıyla birlikte Ankara ve İzmir'de benzinin litre fiyatı 40 lirayı, İstanbul'da ise 39 lirayı aştı.
Son Dakika › Spor › Galatasaray, Yılport Samsunspor ile deplasmanda karşılaşacak - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?