Galatasaray, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek - Son Dakika
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Spor

Galatasaray, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Galatasaray, sahasında Young Boys'a 1-0 mağlup oldu. Bu sonuçla Şampiyonlar Ligi'ne veda eden sarı-kırmızılılar, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek. Karşılaşmanın ilk yarısında kaleci Muslera'nın kurtarışlarıyla gol yemeyen Galatasaray, ikinci yarıda Virginius'un golüne engel olamadı. Muslera'nın kırmızı kart görmesiyle oyun dışında kalan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne veda etti.

28.08.2024 00:16
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Young Boys: 0-1

Olgucan KALKAN/ İSTANBUL, - UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Galatasaray, sahasında Young Boys'a 1-0 mağlup oldu. Bu sonuçla Şampiyonlar Ligi'ne veda eden sarı-kırmızılılar, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu'nda Galatasaray 3-2 kaybettiği maçın rövanşında sahasında Young Boys'u konuk etti. RAMS Park'ta saat 22.00'de başlayan karşılaşmada Norveç Futbol Federasyonu'ndan Espen Eskas düdük çaldı. Eskas'ın yardımcılıklarını Erik Engan ve Elias Bashevkin üstlendi.

Karşılaşmanın ilk yarısında konuk Young Boys'un tehlikeli ataklarında kaleci Muslera gole izin vermedi. Tecrübeli kaleci kurtarışlarıyla takımını ayakta tutarken, sarı-kırmızılı ekip de girdiği pozisyonları değerlendiremedi ve ilk yarı golsüz eşitlikle sona erdi.

İkinci yarının sonlarına doğru rakip kalede etkili olan ancak girdiği pozisyonlardan faydalanamayan sarı-kırmızılılar, 87'nci dakikada Virginius'un golüne engel olamadı. İsviçre ekibi, hızlı çıktığı atakta 1-0 öne geçerken, golün ardından rakibine müdahalede bulunan Muslera, kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Young Boys adını Şampiyonlar Ligi'ne yazdırdı.

OKAN BURUK, CEZASINI TAMAMLADI

Sarı-kırmızılı ekipte geçen sene oynanan Sparta Prag maçında kırmızı kart gören teknik direktör Okan Buruk, cezası nedeniyle takımının başında yer alamadı. Cezası nedeniyle deplasmandaki karşılaşmada da takımının yanında olamayan tecrübeli teknik adam, bu maçla birlikte cezasını tamamlamış oldu.

Kaynak: DHA

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