Galatasaray yönetimi 2025-2026 dönemi faaliyetlerinden oy çokluğuyla ibra edildi

Galatasaray yönetimi 2025-2026 dönemi faaliyetlerinden oy çokluğuyla ibra edildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Galatasaray Spor Kulübü'nün yıllık olağan genel kurulunda, yönetim kurulunun 1 Haziran 2025-31 Mayıs 2026 dönemi faaliyetleri oy çokluğuyla ibra edildi. Böylece yönetim kurulu, söz konusu dönem için genel kurul tarafından ibra edilmiş oldu.
Galatasaray Spor Kulübü Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, yönetim kurulunun 1 Haziran 2025-31 Mayıs 2026 dönemi faaliyetleri oy çokluğuyla ibra edildi.
Kaynak: İHA
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