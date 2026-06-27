Galatasaray Yönetimine 11 Yetki Verildi - Son Dakika
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Galatasaray Yönetimine 11 Yetki Verildi

27.06.2026 15:54
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Galatasaray'ın olağanüstü genel kurulunda, yönetim kuruluna 11 konuda yetki onaylandı.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve yönetim kuruluna, genel kurul tarafından aralarında Kemerburgaz, Florya, Aslantepe Vadisi projeleri gibi maddelerin olduğu 11 farklı konuda yetki verildi.

Galatasaray Spor Kulübü'nde 11 farklı konuda üyelerden yetki istenecek olağanüstü genel kurul toplantısı, Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı Anadolu Oditoryumu'nda gerçekleştirildi. Toplantıda yetki taleplerine yönelik maddeler detaylı sunumla aktarıldı. Yönetim kurulu tarafından yetki istenen maddelerle üyeler kürsüye gelerek lehte ve aleyhte söz aldı. Başkan Dursun Özbek'in konuşmasının ardından ise 31 Mayıs 2028 tarihine kadar talep edilen yetkiler tek tek okunarak oylandı.

Söz konusu yetki talepleri arasında Mecidiyeköy'deki Leo Residence, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'ndeki akademi ve kadın futbol kamp binası ile yeni sahaların yapılması, Aslantepe Vadisi projesi, Yeni Florya Metin Oktay Spor Tesisi, Hasnun Galip Binası, Riva ile Büyükçekmece'deki arazilerle ilgili önemli maddeler yer aldı. NBA Avrupa organizasyonunda yer almak için kritik öneme sahip Basketbol AŞ'nin kurulması, Galatasaray Mağazacılık ve Perakendecilik AŞ'nin halka arzı, Sportif AŞ hisselerinin satın alınması veya mevcut yüzde 60'ın altına düşmemek kaydıyla satılması, kulüp üyelik ücreti ile aidatına zam yapılması üyelerin onayına sunuldu.

Tek tek oylanan maddelerin tamamında yönetim kuruluna yetki verildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Galatasaray, Ekonomi, Olaylar, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray Yönetimine 11 Yetki Verildi - Son Dakika

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