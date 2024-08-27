Galatasaray - Young Boys Maçının İlk Yarısı 0-0 Sonuçlandı - Son Dakika
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Spor

Galatasaray - Young Boys Maçının İlk Yarısı 0-0 Sonuçlandı

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Galatasaray ile İsviçre ekibi Young Boys arasında yapılan rövanş maçının ilk yarısı 0-0 sona erdi. İlk yarıda her iki takım da gol bulamadı.

27.08.2024 23:16
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Stat: RAMS Park

Hakemler: Espen Eskas, Jan Erik Engan, Isaak Elias Bashevkin (Norveç)

Galatasaray: Muslera, Barış Alper Yılmaz, Nelsson, Kaan Ayhan, Köhn, Torreira, Sara, Ziyech, Kerem Aktürkoğlu, Batshuayi, Icardi

Young Boys: Keller, Blum, Camara, Zoukrou, Hadjam, Niasse, Lauper, Monteiro, Ugrinic, Colley, Ganvoula

Sarı kartlar: Dk. 33 Ganvoula (Young Boys), Dk. 38 Nelsson (Galatasaray)

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Galatasaray ile İsviçre ekibi Young Boys arasında yapılan rövanş maçının ilk yarısı 0-0 sona erdi.

8. dakikada Ugrinic'in ceza sahası dışı sol çaprazından kullandığı serbest vuruşta kaleci Muslera, iki hamlede topu kontrol etti.

11. dakikada Blum'un sağ taraftan kullandığı kornerde Camara, altıpas çizgisi önünde topa kafayla vurdu. Kaleci Muslera, meşin yuvarlağı kurtardı.

18. dakikada Lauper'in uzun pası sonrası sol kanatta topla buluşan Colley, ceza yayına kadar geldikten sonra şutunu çekti. Kaleci Muslera, meşin yuvarlağı çeldi.

31. dakikada Young Boys'un golü ofsayt sebebiyle sayılmadı. Blum'un sağ taraftan kullandığı kornerde Ganvoula penaltı noktası civarından topa kafayla vurdu ve meşin yuvarlak direkten döndü. Dönen topu tamamlayan Colley, ofsaytta olduğu için gol geçerli sayılmadı.

35. dakikada Icardi'nin sağ kanattan açtığı ortada Kerem Aktürkoğlu, arka direkte vole vurdu. Kaleci Keller, meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.

Müsabakanın ilk yarısı 0-0 sonuçlandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Galatasaray - Young Boys Maçının İlk Yarısı 0-0 Sonuçlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Galatasaray - Young Boys Maçının İlk Yarısı 0-0 Sonuçlandı - Son Dakika
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