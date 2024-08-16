O isim şaşkınlık yarattı! Galatasaray, Şampiyonlar Ligi kadrosunu UEFA'ya bildirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

O isim şaşkınlık yarattı! Galatasaray, Şampiyonlar Ligi kadrosunu UEFA'ya bildirdi

O isim şaşkınlık yarattı! Galatasaray, Şampiyonlar Ligi kadrosunu UEFA\'ya bildirdi

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi play-off turunda İsviçre'nin Young Boys takımıyla karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılılar, bu eşlemenin kadro listesini UEFA'ya bildirdi. Listede Eyüp Aydın, Sergio Oliveira, Yusuf Demir ve Halil Dervişoğlu yer almazken, ayrılması gündemde olan Wilfried Zaha'nın ise kendine yer bulması dikkat çekti.

16.08.2024 21:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi play-off turunda İsviçre temsilcisi Young Boys kozlarını paylaşacak. Sarı-kırmızılılar, 21 Ağustos Çarşamba günü deplasmanda oynayacak ilk maç öncesinde söz konusu karşılaşmanın kadrosunu UEFA'ya bildirdi.

4 İSİM KADRODA YOK

Cimbom'da Eyüp Aydın, Sergio Oliveira, Yusuf Demir ve Halil Dervişoğlu UEFA'ya bildirilen listede yer almadı. Takımdan ayrılması gündemde olan Wilfried Zaha ise kadroda kendine yer buldu.

GALATASARAY'IN UEFA KADROSU

Galatasaray'ın kadrosunda yer alan isimler şu şekilde;

Muslera, Günay, Batuhan Ahmet Şen, Davinson, Dubois, Derrick Köhn, Kaan Ayhan, Elias Jelert, Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Metehan Baltacı, Kerem Demirbay, Berkan Kutlu, Sara, Ziyech, Torrenra, Kerem Aktürkoğlu, Mauro Icardi, Mertens, Yunus Akgün, Zaha, Batshuayi, Barış Alper Yılmaz

YOUNG BOYS-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi play-off turunda İsviçre temsilcisi Young Boys'a konuk olacak. Galatasaray'ın ilk maçı 21 Ağustos Çarşamba günü oynayacak. Mücadele saat 22.00'da başlayacak ve TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Rövanş maçında ise Galatasaray, 27 Ağustos Salı günü kendi sahasında Young Boys'u konuk edecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi, Sergio Oliveira, Wilfried Zaha, Yusuf Demir, Galatasaray, Young Boys, Eyüp Aydın, İsviçre, Futbol, Spor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor O isim şaşkınlık yarattı! Galatasaray, Şampiyonlar Ligi kadrosunu UEFA'ya bildirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Necmettin YİĞİT: Başarılar Avrupa Aslanı 12 4 Yanıtla
  • Yunus Uslu: Olsa da bir şey değiştirecek topçular değil … boş haber 11 3 Yanıtla
  • Bayram Yavuz: Yusuf Demir Galatasaray'ın en güçlü genç Yıldız oyuncusu. Nasıl kadroda o la maz... 4 5 Yanıtla
  • ferhat eser: 4 yıldız kim allah aşkına kim bunlar 4 4 Yanıtla

21:13 TBMM’de muhalefetin Can Atalay’la ilgili verdiği genel görüşme talebi oy çokluğuyla reddedildi TBMM'de muhalefetin Can Atalay'la ilgili verdiği genel görüşme talebi oy çokluğuyla reddedildi
20:55 İzmir alev alev Yangın yerleşim yerlerine kadar ulaştı İzmir alev alev! Yangın yerleşim yerlerine kadar ulaştı
19:52 Özel telefonla aramış TBMM’deki yumruklu kavganın ardından Genel Kurul’u Numan Kurtulmuş açtı Özel telefonla aramış! TBMM'deki yumruklu kavganın ardından Genel Kurul'u Numan Kurtulmuş açtı
18:19 TBMM’de kavgaya karışan Alpay Özalan ve Ahmet Şık’a kınama cezası TBMM'de kavgaya karışan Alpay Özalan ve Ahmet Şık'a kınama cezası
17:03 Turizm bölgelerinde “maymun çiçeği“ uyarısı Prof. Vedat Turhan: Çok dikkatli olunmalı Turizm bölgelerinde "maymun çiçeği" uyarısı! Prof. Vedat Turhan: Çok dikkatli olunmalı
10:49 DolarTL Yükselişle Başladı, Altın Güne Yükselişle Başladı Dolar/TL Yükselişle Başladı, Altın Güne Yükselişle Başladı
10:30 13 yıl önce neler yaşandı Kılıçdaroğlu-Altaylı kavgasında adı geçen Serap Çil, sessizliğini bozdu 13 yıl önce neler yaşandı? Kılıçdaroğlu-Altaylı kavgasında adı geçen Serap Çil, sessizliğini bozdu
10:12 Abbas’ın tarihi konuşmasından yeni detaylar Erdoğan, o ifadeyi duyar duymaz ayağa kalktı Abbas'ın tarihi konuşmasından yeni detaylar! Erdoğan, o ifadeyi duyar duymaz ayağa kalktı
09:55 Doğum gününde uçaktan atlayan 49 yaşındaki kadın, paraşütü açılmayınca feci şekilde can verdi Doğum gününde uçaktan atlayan 49 yaşındaki kadın, paraşütü açılmayınca feci şekilde can verdi
09:51 Acun Ilıcalı’ya tribünde büyük şok Öfkeli taraftar, tam da fotoğraf çekildiği sırada bağırdı Acun Ilıcalı'ya tribünde büyük şok! Öfkeli taraftar, tam da fotoğraf çekildiği sırada bağırdı
09:41 “Sıfır Bir“ dizi oyuncusunun sırtından vurulduğu anlar ortaya çıktı "Sıfır Bir" dizi oyuncusunun sırtından vurulduğu anlar ortaya çıktı
09:38 Dünya yeni bir tehlikenin eşiğinde İşte maymun çiçeği virüsünden korunmanın tek yolu Dünya yeni bir tehlikenin eşiğinde! İşte maymun çiçeği virüsünden korunmanın tek yolu
09:25 Friends yıldızı Matthew Perry’nin ölümünde uyuşturucu skandalı: Ketamin kraliçesi dahil 5 kişi tutuklandı Friends yıldızı Matthew Perry'nin ölümünde uyuşturucu skandalı: Ketamin kraliçesi dahil 5 kişi tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.08.2024 22:40:26. #1.11#
SON DAKİKA: O isim şaşkınlık yarattı! Galatasaray, Şampiyonlar Ligi kadrosunu UEFA'ya bildirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement