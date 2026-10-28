Galatasaray, Yüksekovaspor ile 1-1 berabere kalarak sahadan bir puanla ayrıldı

Galatasaray, Yüksekovaspor ile 1-1 berabere kalarak sahadan bir puanla ayrıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Şemdinli Şehir Stadı'nda oynanan Suwen Kadın Futbol Süper Ligi 8. hafta maçı 1-1 berabere bitti. Galatasaray 57. dakikada Cristina Martin-Prieto ile öne geçti ama aynı oyuncu 66. dakikada penaltıyı kaçırdı; Yüksekovaspor 85. dakikada Maiko Bebia'nın penaltısıyla eşitliği sağladı.
Suwen Kadın Futbol Süper Ligi'nin 8. haftasında Yüksekovaspor ile Galatasaray 1-1 berabere kaldı.
Şemdinli Şehir Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.
Galatasaray, 57. dakikada Cristina Martin-Prieto'nun golüyle 1-0 öne geçti. Aynı oyuncu, 66. dakikada kullandığı penaltı atışından yararlanamadı.
Yüksekovaspor, 85. dakikada Maiko Bebia'nın penaltıdan attığı golle eşitliği sağladı.
Karşılaşma 1-1 sona erdi.
Kaynak: AA
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