Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçı için hazır

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Ziraat Türkiye Kupası 5. tur mücadelesinde yarın Ümraniyespor'u konuk edecek Galatasaray, mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildi.
Dinamik ısınmayla başlayan idman, 2 grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, taktik çalışmayla tamamlandı.
Galatasaray ile Ümraniyespor, yarın saat 21.00'de RAMS Park'ta karşı karşıya gelecek.
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