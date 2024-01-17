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Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçı için hazır - Son Dakika
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Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçı için hazır

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur mücadelesi için Ümraniyespor'u ağırlayacak. Sarı-kırmızılı ekip, teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenmanlarla hazırlıklarını tamamladı. Maç yarın saat 21.00'de RAMS Park'ta oynanacak.

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçı için hazır
17.01.2024 - 20:29,
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Ziraat Türkiye Kupası 5. tur mücadelesinde yarın Ümraniyespor'u konuk edecek Galatasaray, mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildi.

Dinamik ısınmayla başlayan idman, 2 grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, taktik çalışmayla tamamlandı.

Galatasaray ile Ümraniyespor, yarın saat 21.00'de RAMS Park'ta karşı karşıya gelecek.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçı için hazır - Son Dakika
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