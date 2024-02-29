Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası\'nda Fatih Karagümrük\'e mağlup oldu

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final maçında Galatasaray, sahasında karşılaştığı Fatih Karagümrük'e 2-0 mağlup olarak kupaya veda etti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
49. dakikada sağ tarafta Köhn'den kaptığı topla ceza sahasına ilerleyen Mendes'in sağ çaprazdan şutunda meşin yuvarlak direğin üzerinden dışarıya çıktı.
51. dakikada yaptığı baskı sonrası Eysseric'ten kaptığı topla ilerleyen Kerem Demirbay'ın ceza sahası dışı sol çaprazından sert şutunda meşin yuvarlak direğin üzerinden dışarıya gitti.
63. dakikada Barış Alper'den aldığı pasla ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Zaha'nın şutunda meşin yuvarlak kaleci Emre'de kaldı.
70. dakikada savunma arkasına atılan topa hareketlenen Lasagna, pasını ceza sahası içi sol çaprazındaki Mendes'e aktardı. Mendes'in vuruşunda meşin yuvarlak direğin üzerinden dışarıya çıktı.
71. dakikada savunma arkasına atılan derin pasta topla beraber ceza sahasına giren Lasagna'nın yerden şutunu kaleci Günay kurtardı.
74. dakikada sol taraftan ceza sahasına giren Zaha'nın içeriye çevirdiği top Karagümrük savunmasından Mertens'in önüne düştü. Mertens'in bekletmeden şutunda meşin yuvarlak az farkla dışarıya çıktı.
77. dakikada Karagümrük savunmasının havalandırdığı topu orta alanda Torreira kafayla Köhn'e indirdi. Ceza sahası dışı sol çaprazından kaleyi yoklayan Köhn'ün şutunda meşin yuvarlak üst direğe çarpıp oyun alanına döndü.
84. dakikada Davinson Sanchez'e yaptığı baskı sonrası topu kapan Lasagna pasını Emre Mor'a aktardı. Orta alanda topla hareketlenin Emre'nin pasıyla ceza sahası dışı sol çaprazından bekletmeden uzak direğe plase vuran Mendes topu ağlarla buluşturdu. 0-2
Hakemler: Arda Kardeşler, Çağlar Uyarcan, Mehmet Emin Tuğral
Galatasaray: Günay Güvenç, Kaan Ayhan, Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Köhn, Oliveira (Kerem Demirbay dk. 46), Berkan Kutlu (Vinicius dk. 58), Tete (Mertens dk. 46), Kerem Aktürkoğlu (Torreira dk. 73), Zaha (Davinson Sanchez dk. 82), Barış Alper Yılmaz
Yedekler: Jankat Yılmaz, Eyüp Aydın, Baran Demiroğlu, Hamza Akman, Ndombele
Teknik Direktör: Okan Buruk
Fatih Karagümrük: Emre Bilgin, Veseli, Biraschi, Ceccherini, Emir Tintiş, Feghouli (Paoletti dk. 80), Bertolacci (Kourbelis dk. 59), Can Keleş (Emre Mor dk. 60), Eysseric (Salih Dursun dk. 83), Mendes, Marcao (Lasagna dk. 59)
Yedekler: Furkan Bekleviç, Güven Yalçın, Levent Mercan, Nazım Sangare, Teklic
Teknik Direktör: Şota Arveladze
Goller: Marcao (dk. 6), Mendes (dk. 84) (Fatih Karagümrük)
Sarı kartlar: Nelsson (Galatasaray), Veseli (Fatih Karagümrük) - İSTANBUL
Son Dakika › Spor › Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda Fatih Karagümrük'e mağlup oldu - Son Dakika
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fatih Karagümrük'e 2-0 yenilerek Türkiye Kupası'ndan elendikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu. Buruk, rakibin performansını takdir ettiğini belirterek, oyuncularından daha iyi performans beklediğini ve hedeflerinin ligi kazanmak olduğunu ifade etti.
Tek kişilik oyun için Denizli'nin Pamukkale ilçesine giden ünlü oyuncu Berna Laçin, bir anda rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Tüm oyunlarını iptal eden Laçin acil olarak ameliyata alınacağını belirterek, "Acilen ortaya çıkan ve ne yazık ki benim için ciddi tehlike arz eden ve an itibari ile yürümemin dahi yasaklandığı bir omurilik sorunum nedeni ile çok acil ameliyata girmek zorundayım." dedi.
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fatih Karagümrük'e 2-0 yenilerek kupadan elenen Galatasaray'ın bu mağlubiyetle birlikte iç sahadaki 14 maçlık yenilmezlik serisi de sona erdi. Aslan, son mağlubiyetini 128 gün önce, Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih'e karşı almıştı.
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında sahasında VavaCars Fatih Karagümrük'e 2-0 yenildi ve kupaya veda etti.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, katıldığı canlı yayında, "DEM Parti ile CHP arasında ittifak var mı?" sorusuna yanıt verdi. Özel, "Bunu kaç kere söylesin CHP. Bu CHP'nin tek başına girdiği bir seçim. Herhangi bir ittifak yok. Ne onların bize kayıtsız şartsız desteği söz konusu ne bizim onlara desteğimiz var. DEM'le imza, yazı, protokol yok böyle bir şey. Kandille anlaşmaya çalışanların, resmi heyet yollayanların geçmişte yaptıkları ortada." dedi.
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Süper Lig devleri Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a bu hafta yaşanan olaylardan dolayı para cezası verdi. Beşiktaş'a 1 milyon 20 bin TL, Fenerbahçe'ye 512 bin TL ve Galatasaray'a 400 bin TL ceza verildi.
CHP lideri Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin kendisine yönelik ''Özgür Bey'in akıl sağlığı yerinde mi? Atatürk öldü. Kendisi ruh mu çağırmış da Atatürk'le görüşmüş'' sözlerine yanıt verdi. Özel, ''Atatürk öldü diyorsan, sen bu Cumhuriyet düşmanlarına, Atatürk'e husumet duyanlara, Kurtuluş Savaşı yoktur diyenlere, keşke Yunan kazansaydı diyenlere, koltuk değneği olduğun gün Atatürk senin için öldü'' ifadelerini kullandı.
Saran Holding, TFF'nin iptal ettiği Süper Lig yayın ihalesi kararına dair sert bir açıklama yayınladı. Açıklamada, ''TFF İhale Komisyonu ile gerçekleşen yüz yüze toplantıda, tarafımıza mevcut yayıncı kuruluşun ihaleden diskalifiye edildiği net olarak beyan edilmiştir. Dolayısıyla bugün gerçekleşen “iptal” daha önce de olduğu gibi, Türk futbolunu esir almış olan mevcut yayıncı ile devam etmenin kılıfıdır'' ifadeleri yer aldı.
İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sürerken ABD Başkanı Joe Biden'dan Ramazan ayında 40 gün ateşkesi öngören müzakere görüşmelerine ilişkin açıklama geldi. Geçtiğimiz günlerde "Gelecek pazartesiye kadar bir ateşkes sağlanacaktır" diyen Biden, yeni açıklamasında ateşkesin yakın zamanda mümkün olmadığını söyledi. Biden, "Gazze'de ateşkes büyük ihtimalle pazartesi gününe kadar sağlanamayacak ancak umudumu koruyorum." dedi.
Sizin düşünceleriniz neler ?