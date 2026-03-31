Galatasaray\'a Osimhen\'den müjde

31.03.2026 22:38
Galatasaray Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Sarı-kırmızılılarda Victor Osimhen, tedavisinin ardından salon çalışmalarına başladı.

Galatasaray Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında 4 Nisan Cumartesi günü Trabzonspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarını 3 günlük aranın ardından sürdürdü.

GALATASARAY'DA HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınmayla başladı. İki grup halinde 8'e 2 pas ve topa sahip olma çalışmasıyla devam eden idman, dört takımlı turnuvayla sona erdi.

OSIMHEN SALON ÇALIŞMALARINA BAŞLADI 

Liverpool maçında sakatlık yaşayarak kolu kırılan Nijeryalı santrfor Victor Osimhen, tedavisinin ardından salon çalışmalarına başladı. Galatasaray, yarın maçın hazırlıklarına devam edecek.

Savaşı sona erdirecek gelişme Pezeşkiyan resmen ilan etti Savaşı sona erdirecek gelişme! Pezeşkiyan resmen ilan etti
AK Parti Genel Sekreteri İnan: Karşıyaka Stadı’nı yapın, ilk alkışlayan biz olalım AK Parti Genel Sekreteri İnan: Karşıyaka Stadı’nı yapın, ilk alkışlayan biz olalım
Siirt’te halı sahada fenalaşan kişi hayatını kaybetti Siirt'te halı sahada fenalaşan kişi hayatını kaybetti
Netanyahu’dan manidar savaş mesajı: İran rejimi bence içten çökecek Netanyahu'dan manidar savaş mesajı: İran rejimi bence içten çökecek
Küresel kriz kapıda İran’dan dünyayı sarsan Hürmüz adımı Küresel kriz kapıda! İran'dan dünyayı sarsan Hürmüz adımı
Çin’de tünel inşaatında patlama: 4 işçi hayatını kaybetti Çin'de tünel inşaatında patlama: 4 işçi hayatını kaybetti

22:17
Mezarlıkta skandal: Katledilen modelin mezarını açıp kafasını kestiler
Mezarlıkta skandal: Katledilen modelin mezarını açıp kafasını kestiler
21:43
Canlı anlatım: Dev maçta gol perdesi açıldı, Dünya Kupası’na koşuyoruz
Canlı anlatım: Dev maçta gol perdesi açıldı, Dünya Kupası'na koşuyoruz
21:41
Kadına tasma takıp gezdirdi, sonrası daha skandal
Kadına tasma takıp gezdirdi, sonrası daha skandal
20:20
Brent petrol, 105 doların altına geriledi
Brent petrol, 105 doların altına geriledi
20:08
Batman’da aile katliamı: Anne ve ağabeyini öldürdü
Batman'da aile katliamı: Anne ve ağabeyini öldürdü
20:06
Sevcan Orhan’dan “Boşanma“ itirafı: Hayatımda verdiğim en doğru karardı
Sevcan Orhan'dan "Boşanma" itirafı: Hayatımda verdiğim en doğru karardı
