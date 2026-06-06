Galatasaray'da Icardi'nin yerine iki dünya yıldızı! İşte o isimler - Son Dakika
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Galatasaray'da Icardi'nin yerine iki dünya yıldızı! İşte o isimler

Galatasaray\'da Icardi\'nin yerine iki dünya yıldızı! İşte o isimler
06.06.2026 21:39
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Galatasaray'da sözleşmesi sona erecek olan Mauro Icardi ile yolların ayrılması bekleniyor. Sarı kırmızılılar, Arjantinli yıldızın yerine dünyaca ünlü golcüler Kolo Muani ve Dusan Vlahovic'i transfer listesine ekledi.

Galatasaray, önümüzdeki yaz transfer döneminde kadrosunu dünyaca ünlü isimlerle güçlendirmek için kolları sıvadı. 

ICARDI'NİN YERİNE İKİ DÜNYA YILDIZI

Sarı-kırmızılı yönetim, özellikle hücum hattında büyük bir değişime hazırlanıyor. Takımın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi ile yolların ayrılması ihtimalini masaya yatıran transfer komitesi, golcü listesinin ilk sıralarına iki dünya yıldızını ekledi.

KOLO MUANI VE DUSAN VLAHOVIC

TRT Spor'un haberine göre; Icardi'nin takımdan ayrıldığı senaryo üzerine planlamalarını yapan Galatasaray, santrfor bölgesindeki boşluğu Randal Kolo Muani veya Dusan Vlahovic ile doldurmayı hedefliyor.

İLK HEDEF FRANSIZ YILDIZ

Listenin en başındaki isim Paris Saint-Germain forması giyen Randal Kolo Muani. Geride bıraktığımız sezonu İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham'da kiralık olarak tamamlayan Fransız forvet, PSG'nin yeni sezon planlamasında yer almıyor. Paris ekibi, oyuncuyu zorunlu satın alma maddesiyle elden çıkarmak isterken; Galatasaray yönetiminin stratejisi ise futbolcuyu satın alma opsiyonuyla kiralamak yönünde. 

Galatasaray'da Icardi'nin yerine iki dünya yıldızı! İşte o isimler

DİĞER ADAY SIRP YILDIZ 

Aslan'ın radarına giren bir diğer dünya yıldızı ise Sırp golcü Dusan Vlahovic. İtalya Serie A devi Juventus ile sözleşmesi sona eren ve Torino ekibine veda eden 26 yaşındaki santrfor, şu anda serbest statüde bulunuyor. Yönetim her ne kadar önceliği Kolo Muani'ye vermiş olsa da Vlahovic'in bonservis bedelinin olmaması, bu transferi Galatasaray için oldukça cazip bir alternatif haline getirdi. 

Galatasaray'da Icardi'nin yerine iki dünya yıldızı! İşte o isimler

Mauro Icardi, Galatasaray, Futbol, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray'da Icardi'nin yerine iki dünya yıldızı! İşte o isimler - Son Dakika

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SON DAKİKA: Galatasaray'da Icardi'nin yerine iki dünya yıldızı! İşte o isimler - Son Dakika
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