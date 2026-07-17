Galatasaray'dan gözaltına alınan yöneticisi için açıklama - Son Dakika
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Galatasaray'dan gözaltına alınan yöneticisi için açıklama

Galatasaray\'dan gözaltına alınan yöneticisi için açıklama
17.07.2026 19:39
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Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, bahis ve şike iddialarına ilişkin düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Sportif AŞ Başkan Vekili Maruf Güneş ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Metin Öztürk, bahis ve şike iddialarına ilişkin düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Sportif AŞ Başkan Vekili Maruf Güneş ile ilgili AA muhabirine açıklamalarda bulundu. 

METİN ÖZTÜRK'TEN AÇIKLAMA

İkinci Başkan Metin Öztürk, Başkan Vekili Maruf Güneş'in aklanarak en kısa sürede aralarına döneceğine inandıklarını söyledi. 

Galatasaray'dan gözaltına alınan yöneticisi için açıklama

''TÜRK YARGISINA VE ADALETE GÜVENİMİZ TAMDIR''

Güneş'in Sportif AŞ'de birlikte çalıştıkları, uzun yıllardır samimiyetle ve iyi niyetle Galatasaray'a hizmet eden bir arkadaşları olduğunu belirten Metin Öztürk, şu ifadeleri kullandı: "Şunun öncelikli bilinmesini istiyorum; Türk yargısına ve adalete güvenimiz tamdır. Dosyanın tüm ayrıntılarına hakim değiliz ancak kamuoyuna yansıyan bilgiler doğrultusunda, söz konusu iddiaların bundan 5 yıl öncesine ait, düşük tutarlı bahis işlemlerine ilişkin olduğu ifade edilmektedir. Hukuki sürecin en kısa sürede tamamlanacağına ve Maruf'un çok yakında yeniden aramıza döneceğine yürekten inanıyorum."

Kaynak: AA

Metin Öztürk, Galatasaray, Sportif AŞ, Futbol, Güneş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray'dan gözaltına alınan yöneticisi için açıklama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • newkral0733@gmail.com [email protected]:
    Büyük balıklar oltaya takılmaya başladı 4 seneyide sorgulayın 4 2 Yanıtla
  • mesut mesut:
    yargıdaki kediler vardı kurtarırlar bunları. son 4 sene sorgulansın 3 1 Yanıtla
  • Serkan Genç Serkan Genç:
    aramıza dönecek lafı, adâlet bize bir şey yapamaz sakın ha deriz demek istiyor 3 1 Yanıtla
  • Ali Arslan Ali Arslan:
    Evet dünya kupası sonrasında operasyon var demiştik,hayırlısı ile başladı, malum kulübün sportif direktörü ile adımda atıldı,tüm Türkiye bununla kalmayacağını umut ediyor,herkes biliyor ki ,2. Başkanı önce şikeye aracılık sonrası kara para aklama örgüt ile finansal işbirliği denilip sadece kara para dan cezaevine atılan kulübün adalet önünde hesap vermesini bekliyor,bu geçen sene ile kalmamalı ,2011 de bile UEFA ile yalan belgeleri paylaşanlar dahil son 35 sene incelenmelidir. 2 0 Yanıtla
  • Mesut Erdoğan Mesut Erdoğan:
    Adalet gereğini yapar inşallah, zira gereğinin ne olduğunu hepimiz biliyoruz… Son 4 sezon…! 1 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
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