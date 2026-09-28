Galatasaray\'dan Sallai\'ye ayrılık şartı

Sezon başında adı İngiliz kulüpleriyle sıkça anılan Galatasaray'ın Macar oyuncusu Roland Sallai, Premier Lig ekiplerinin takibinde kalmaya devam ediyor. Sarı-kırmızılı yönetim, tecrübeli futbolcunun takımdaki geleceğine ilişkin şartlarını belirledi.

AYRILIK ŞARTI: 20 MİLYON EURO

Wilfried Singo'nun istikrarsız performansı nedeniyle bu bölgedeki alternatiflerini korumak isteyen Galatasaray yönetimi, Sallai'yi kolay kolay elden çıkarmayı düşünmüyor. Sarı-kırmızılılar, Macar yıldız için 20 milyon Euro seviyesinin altındaki hiçbir teklifi değerlendirmeyecek. Olası bir ayrılık halinde ise bu pozisyona doğrudan yeni bir sağ bek takviyesi yapılması planlanıyor.

SEZON PERFORMANSI

Galatasaray ile olan kontratı 30 Haziran 2028 tarihine kadar devam eden 29 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri 14 milyon euro olarak gösteriliyor. Bu sezon sarı-kırmızılı formayla tüm kulvarlarda 7 maça çıkan Sallai, 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.