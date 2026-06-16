Galatasaray'ın eski yöneticisi Ergün Gürsoy, Tanju Çolak'ın takımdan ayrılış sürecini anlattı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Galatasaray'ın eski yöneticisi Ergün Gürsoy, Tanju Çolak'ın takımdan ayrılış sürecini anlattı

Galatasaray\'ın eski yöneticisi Ergün Gürsoy, Tanju Çolak\'ın takımdan ayrılış sürecini anlattı
16.06.2026 17:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray'ın eski yöneticisi Ergün Gürsoy ve efsane golcüsü Tanju Çolak, Kulp Digital ekranlarında bir araya geldi. Galatasaray'ın eski yöneticisi Ergün Gürsoy, Tanju Çolak'ın Galatasaray'dan ayrılış süreciyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Gürsoy, Tanju Çolak'ın Galatasaray'a olan bağlılığını vurgulayarak, "Galatasaray'ı para için bıraktı" yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Türk futbolunun iki önemli ismi, Galatasaray'ın eski yöneticilerinden Ergün Gürsoy ile Türk futbol tarihinin en önemli golcülerinden Tanju Çolak, yaklaşık 30 yıl sonra ilk kez Kulp Digital ekranlarında bir araya geldi.

TANJU ÇOLAK'IN G.SARAY'DAN AYRILIŞ SÜRECİ

Spor kamuoyunda büyük yankı uyandıran programda, yıllardır tartışılan ve futbol tarihinin en çok konuşulan transfer süreçlerinden biri yeniden masaya yatırıldı. Ergün Gürsoy, Tanju Çolak'ın Galatasaray'dan ayrılış süreciyle ilgili kamuoyunda oluşan bazı algılara açıklık getiren dikkat çekici ifadeler kullandı.

''G.SARAY'I PARA İÇİN BIRAKTI'' İDDİALARI

Program sırasında konuşan Gürsoy, Tanju Çolak'ın Galatasaray'a olan bağlılığını vurgulayarak, kamuoyunda zaman zaman dile getirilen "Galatasaray'ı para için bıraktı" yönündeki değerlendirmelerin gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

''BOŞ MUKAVELEYE DAHİ İMZA ATABİLECEK KARAKTERDEYDİ''

Gürsoy, Tanju Çolak'ın o dönemde kulübe duyduğu aidiyeti anlatırken, "Tanju, Galatasaray için boş mukaveleye dahi imza atabilecek karakterdeydi. Onun Galatasaray sevgisini ve kulübe bağlılığını yakından bilenlerdenim" sözleriyle dikkat çekti. Gürsoy, Galatasaray Başkanı Alp Yalman’a, sorunun eğer maddiyat kaynaklı olması durumunda ücreti komple ödeyebileceğini, Galatasaray’ın uygun gördüğü tarihte ise kendisine ödeme yapabileceğini söyledi.

Türk futbol tarihine ışık tutan programda, geçmişte yaşanan olaylar, transfer süreçleri ve dönemin kulüp yönetimleriyle ilgili birçok önemli detay da ilk kez kamuoyuyla paylaşıldı. Futbolseverlerin büyük ilgi gösterdiği söyleşi, yayınlandığı andan itibaren sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Kulp Digital ekranlarında gerçekleşen bu tarihi buluşma, yalnızca geçmişe dönük önemli bir futbol sohbeti olmakla kalmadı; aynı zamanda yıllardır süregelen bazı tartışmaların da yeniden değerlendirilmesine imkan sağladı.

Galatasaray, Tanju Çolak, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray'ın eski yöneticisi Ergün Gürsoy, Tanju Çolak'ın takımdan ayrılış sürecini anlattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Lübnanlılar, ABD-İran mutabakatının ardından evlerine dönmek için yola çıktı Lübnanlılar, ABD-İran mutabakatının ardından evlerine dönmek için yola çıktı
10 yaşındaki kız çocuğuna istismar iddiasına gözaltı 10 yaşındaki kız çocuğuna istismar iddiasına gözaltı
Rusya’da stratejik bombardıman uçağı düştü Rusya'da stratejik bombardıman uçağı düştü
Seyir halindeki otomobile açılan ateşte başından vurulan kadın hayatını kaybetti Seyir halindeki otomobile açılan ateşte başından vurulan kadın hayatını kaybetti
ABD’den İsrail’e: Lübnan’dan kademeli olarak çekil ABD'den İsrail'e: Lübnan'dan kademeli olarak çekil
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sıfır Atık Hareketi küresel bir seferberliğe dönüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sıfır Atık Hareketi küresel bir seferberliğe dönüştü

18:11
Paraguay, Türkiye maçını ölüm kalım olarak görüyor
Paraguay, Türkiye maçını ölüm kalım olarak görüyor
17:29
Arkadaşının kızını “Sana eşofman aldım“ diyerek apart daireye götürdü, sonrası korkunç
Arkadaşının kızını "Sana eşofman aldım" diyerek apart daireye götürdü, sonrası korkunç
17:12
Bir devir sona erdi Ochoa, Dünya Kupası’nın sona ermesiyle futbolu bırakıyor
Bir devir sona erdi! Ochoa, Dünya Kupası'nın sona ermesiyle futbolu bırakıyor
17:05
ABD ve İran, imzaları İsviçre’de atacak
ABD ve İran, imzaları İsviçre'de atacak
16:39
Bir ilimizi karıştıran gizemli cisim Kimse ne olduğunu bilmiyor, köylülerin iddiası vahim
Bir ilimizi karıştıran gizemli cisim! Kimse ne olduğunu bilmiyor, köylülerin iddiası vahim
15:22
CHP’nin başına geçen Kılıçdaroğlu, 3 lideri defterden sildi
CHP'nin başına geçen Kılıçdaroğlu, 3 lideri defterden sildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.06.2026 20:55:17. #7.13#
SON DAKİKA: Galatasaray'ın eski yöneticisi Ergün Gürsoy, Tanju Çolak'ın takımdan ayrılış sürecini anlattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.