Galatasaray'ın yeni 10 numarası bu iki isimden biri olacak!
Transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray'ın 10 numara transferinde iki aday belirlediği öne sürüldü. Sarı-kırmızılıların, Lokomotiv Moskova'nın 21 yaşındaki yıldızı Aleksey Batrakov ile Porto'nun 19 yaşındaki yeteneği Rodrigo Mora'dan birini kadrosuna katmayı planladığı iddia edildi.
Transfer döneminde sessiz kalması nedeniyle eleştirilerin hedefi olan Galatasaray'da hareketli günler yaşanıyor. Rennes ile oynanan hazırlık maçında taraftarların yönetime gösterdiği tepkinin ardından sarı-kırmızılı yönetimin transfer çalışmalarına hız verdiği ve 8 Ağustos'a kadar en az bir ya da iki transferi tamamlamayı hedeflediği öne sürüldü.
LEAO VE CAN UZUN'DA SONA DOĞRU
Milliyet'in haberine göre Galatasaray'ın Milan forması giyen Rafael Leao ve Eintracht Frankfurt'un genç yıldızı Can Uzun için yürüttüğü görüşmeler olumlu ilerliyor. Haberde, Leao'nun zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralanması, Can Uzun'un ise bonservisiyle transfer edilmesi konusunda önemli mesafe kat edildiği belirtildi.
10 NUMARADA İKİ ADAY
Sarı-kırmızılıların 10 numara transferi için ise iki isim üzerinde durduğu ifade edildi. Galatasaray'ın listesindeki adayların Lokomotiv Moskova'nın 21 yaşındaki yıldızı Aleksey Batrakov ile Porto'nun 19 yaşındaki genç yeteneği Rodrigo Mora olduğu aktarıldı. Yönetimin, iki futbolcudan birini kadrosuna katarak 10 numara transferini tamamlamayı planladığı öne sürüldü.
Son Dakika › Spor › Galatasaray'ın yeni 10 numarası bu iki isimden biri olacak! - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?