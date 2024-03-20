Galatasaray'ın defans oyuncusu Abdülkerim Bardakcı, A Milli Futbol Takımı aday kadrosuna dahil edildi

Trabzonspor-Fenerbahçe Maçı Sonrası Tutuklanan Taraftarın Babası: Fenerbahçelilerin Gönlü Olsun Diye Tutuklama Oldu

Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası çıkan olaylarda gözaltına alınan ve tutuklanan Engin Taşkın'ın babası İsmet Taşkın, oğlunun tutuklanmasına isyan etti. Fenerbahçelilerin gönlü olsun diye tutuklama oldu. Bu çocuklar Trabzonspor için sahaya gidiyor. Sahada bu çocuklara yumruk, tekme atan oyuncular ceza almayacaksa bu ülkenin ekmeğini yemesinler.