Galatasaray'ın defans oyuncusu Abdülkerim Bardakcı, A Milli Futbol Takımının Macaristan ve Avusturya ile oynayacağı maçlar için aday kadroya dahil edildi. - İSTANBUL
Son Dakika › Spor › Galatasaray'ın defans oyuncusu Abdülkerim Bardakcı, A Milli Futbol Takımı aday kadrosuna dahil edildi - Son Dakika
Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası çıkan olaylarda gözaltına alınan ve tutuklanan Engin Taşkın'ın babası İsmet Taşkın, oğlunun tutuklanmasına isyan etti. Fenerbahçelilerin gönlü olsun diye tutuklama oldu. Bu çocuklar Trabzonspor için sahaya gidiyor. Sahada bu çocuklara yumruk, tekme atan oyuncular ceza almayacaksa bu ülkenin ekmeğini yemesinler.
Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası çıkan olaylarda gözaltına alınan ve tutuklanan Engin Taşkın'ın babası İsmet Taşkın, oğlunun tutuklanmasının Fenerbahçelilerin gönlü olsun diye olduğunu söyledi. Olaylar sonrası tutuklanan taraftarın babası, futbolculara saldıranların ceza almadığı sürece bu ülkenin ekmeğini yememeleri gerektiğini belirtti.
Olaylı Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası Trabzonspor Kulübü Divan Başkanlık Kurulu toplandı. Toplantıda konuşan CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un maçla ilgili yorumları üzerinden sözlerine devam ederken, AK Parti Trabzon adayı Ahmet Genç, Suiçmez'e tepki gösterdi. Suiçmez ise "10-11 Kupası'nın kimde olduğunu herkes biliyor." dedi. Gerilime neden olan sözler sonrası Genç ve bazı kurul üyeleri toplantıyı terk etti.
Trabzonspor-Fenerbahçe maçının ardından çıkan olaylarda tutuklanan taraftar sayısı 4'e yükseldi. Fenerbahçeli futbolculara saldıran ve kamera kayıtlarından tespit edilen 13 taraftardan 4'ü tutuklandı.
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonun son haftasında Fenerbahçe Alagöz Holding, OGM Ormanspor'u 97-69 yenerek normal sezonu lider tamamladı. Fenerbahçe Alagöz Holding, 28 maçın tamamını kazanarak üst üste 47. galibiyetini elde etti. OGM Ormanspor ise 19 galibiyet, 9 mağlubiyetle sezonu tamamladı.
Hentbol Kadınlar Süper Lig 19. hafta karşılaşmasında Armada Praxis Yalıkavak, Tekirdağ Süleymanpaşa'yı 34-22 mağlup etti. Marmaraereğlisi Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın ilk yarısını konuk ekip 17-10 önde bitirdi. İkinci yarıda da üstünlüğünü sürdüren Armada Praxis Yalıkavak, maçtan 34-22 galip ayrıldı.
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Fenerbahçe maçında yaşanan olaylar ve sahaya giren taraftarın saldırısını kınayarak, cezayı hak ettiklerini söyledi. Doğan, adaletin herkes için geçerli olması gerektiğini vurguladı ve Trabzonspor camiasının yapılanları asla unutmayacağını belirtti.
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