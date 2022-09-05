Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında sahasında Gaziantep FK ile karşılaşan Galatasaray'da defans oyuncusu Abdülkerim Bardakcı çift sarı karttan kırmızı kartla oyundan ihraç edildi. Abdülkerim ilk sarı kartını 31. dakikada Abdulkadir Parmak'a yaptığı hareket sonrasında gördü. 28 yaşındaki futbolcu 45. dakikada da hava topu mücadelesinde Joao Figueiredo'ya müdahalesinden dolayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu, Bardakcı'ya ikinci sarı kartını gösterdi ve oyundan ihraç etti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Spor › Abdülkerim Bardakcı, Süper Lig kariyerinde ilk kez kırmızı kart gördü - Son Dakika

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