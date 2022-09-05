Abdülkerim Bardakcı, Süper Lig kariyerinde ilk kez kırmızı kart gördü - Son Dakika
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Abdülkerim Bardakcı, Süper Lig kariyerinde ilk kez kırmızı kart gördü

05.09.2022 22:28
Abdülkerim Bardakcı, Süper Lig kariyerinde ilk kez kırmızı kart gördü

Galatasaraylı futbolcu Abdülkerim Bardakcı, Gaziantep FK maçında ikinci sarı karttan 45. dakikada oyundan ihraç edildi.

Galatasaraylı futbolcu Abdülkerim Bardakcı, Gaziantep FK maçında ikinci sarı karttan 45. dakikada oyundan ihraç edildi.

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında sahasında Gaziantep FK ile karşılaşan Galatasaray'da defans oyuncusu Abdülkerim Bardakcı çift sarı karttan kırmızı kartla oyundan ihraç edildi. Abdülkerim ilk sarı kartını 31. dakikada Abdulkadir Parmak'a yaptığı hareket sonrasında gördü. 28 yaşındaki futbolcu 45. dakikada da hava topu mücadelesinde Joao Figueiredo'ya müdahalesinden dolayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu, Bardakcı'ya ikinci sarı kartını gösterdi ve oyundan ihraç etti.

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Kaynak: İHA

Abdülkerim Bardakcı, Gaziantep FK, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Abdülkerim Bardakcı, Süper Lig kariyerinde ilk kez kırmızı kart gördü - Son Dakika

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