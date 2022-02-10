Elektrik faturasına isyan edenlerin arasına Galatasaraylı Alpaslan Öztürk'ün eşi Ebru Şancı da katıldı.
Galatasaray'ın deneyimli savunmacısı Alpaslan Öztürk'ün eşi Ebru Şancı sosyal medyadan oğulları Kürşad'la çektiği bir videoyu paylaştı. Elektrik faturasına tepki gösteren Şancı paylaşımında, "Elektrik faturamız geldi, Kürşad bundan çok şikayetçi. 'Yırtar atarım bu faturayı, böyle fatura mı olur de' Kürşad. 'Kardeşim böyle fatura mı olur!' de" ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Spor › Galatasaraylı futbolcunun eşi elektrik faturasına tepki gösterdi: Yırtar atarım - Son Dakika Spor