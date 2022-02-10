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Galatasaraylı futbolcunun eşi elektrik faturasına tepki gösterdi: Yırtar atarım - Son Dakika

Galatasaraylı futbolcunun eşi elektrik faturasına tepki gösterdi: Yırtar atarım

10.02.2022 21:12
Galatasaraylı futbolcunun eşi elektrik faturasına tepki gösterdi: Yırtar atarım

Galatasaray'da top koşturan Alpaslan Öztürk'ün eşi Ebru Şancı, sosyal medya hesabından elektrik faturasına tepki gösterdi. Oğulları Kürşad'la birlikte bir video paylaşan Şancı, "Elektrik faturamız geldi, Kürşad bundan çok şikayetçi. 'Yırtar atarım bu faturayı, böyle fatura mı olur de' Kürşad" ifadelerini kullandı.

Elektrik faturasına isyan edenlerin arasına Galatasaraylı Alpaslan Öztürk'ün eşi Ebru Şancı da katıldı.

"KARDEŞİM BÖYLE FATURA MI OLUR!"

Galatasaray'ın deneyimli savunmacısı Alpaslan Öztürk'ün eşi Ebru Şancı sosyal medyadan oğulları Kürşad'la çektiği bir videoyu paylaştı. Elektrik faturasına tepki gösteren Şancı paylaşımında, "Elektrik faturamız geldi, Kürşad bundan çok şikayetçi. 'Yırtar atarım bu faturayı, böyle fatura mı olur de' Kürşad. 'Kardeşim böyle fatura mı olur!' de" ifadelerini kullandı.

Galatasaraylı futbolcunun eşi elektrik faturasına isyan etti: Yırtar atarım
Galatasaraylı futbolcunun eşi elektrik faturasına isyan etti: Yırtar atarım
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Alpaslan Öztürk, Galatasaray, Ebru Şancı, İsyan, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaraylı futbolcunun eşi elektrik faturasına tepki gösterdi: Yırtar atarım - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Galatasaraylı futbolcunun eşi elektrik faturasına tepki gösterdi: Yırtar atarım - Son Dakika
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