Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu, Gazze'deki İnsanlık Dramına Dikkat Çekti

Spor

Galatasaray'ın milli futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, İsrail'in saldırısı altındaki Gazze'de yaşanan insanlık dramına bir kez daha dikkati çekti.

Kerem, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"İnsanlık bu zulme, tecavüze, teröre dur demek için neyi bekliyor? İnsan hakları, can, mal ve ırz dokunulmazlığı sadece dünyanın bir kısmı için mi geçerli? Allah'ım biz kulların bu alçaklığı durdurabilmekte aciz kaldık. Sen yardım eyle!"