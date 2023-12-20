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Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu ve Tete, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin en iyi golü adayları arasında - Son Dakika
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Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu ve Tete, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin en iyi golü adayları arasında

Galatasaray'ın Kerem Aktürkoğlu ve Tete'nin attığı goller, UEFA Şampiyonlar Ligi 2023-24 sezonu grup aşamasının en iyi golü adayları arasında yer aldı. Diğer adaylar arasında Bruma, Joelinton, Gabriel Jesus, Alvaro Morata, Meschack Elia, Brunu Fernandes, Xavi Simons ve Erling Haaland'ın golleri bulunuyor. Futbolseverler, UEFA'nın internet sitesine girerek oylamaya katılabiliyor.

Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu ve Tete, UEFA Şampiyonlar Ligi\'nin en iyi golü adayları arasında
20.12.2023 - 18:27,
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Galatasaray'dan Kerem Aktürkoğlu ve Tete, UEFA Şampiyonlar Ligi 2023-24 sezonu grup aşamasının en iyi golü adayları arasına adlarını yazdırdı.

UEFA'nın aday gösterdiği en iyi goller arasında, Galatasaray'ın Manchester United'ı konuk ettiği maçta Kerem Aktürkoğlu'nun skoru 3-3'e getiren ve Tete'nin Kopenhag'a karşı iç sahada attığı goller de yer aldı.

Diğer adaylar arasında, Braga'dan Bruma, Newcastle United'dan Joelinton, Arsenal'den Gabriel Jesus, Atletico Madrid'den Alvaro Morata, Young Boys'tan Meschack Elia, Manchester United'dan Brunu Fernandes, Leipzig'den Xavi Simons ve Manchester City'den Erling Haaland'ın golleri bulunuyor.

Futbolseverler, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin internet sitesine girerek oylamaya katılabiliyor.

Galatasaray, bu sezon Şampiyonlar Ligi A Grubu'nu 5 puanla üçüncü sırada tamamlayarak yoluna UEFA Avrupa Ligi'nden devam etme hakkı kazanmıştı.

Kaynak: AA
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