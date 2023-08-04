Nicolo Zaniolo'ya Arabistan'dan Yıllık 30 Milyon Euro Teklif - Son Dakika
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Nicolo Zaniolo'ya Arabistan'dan Yıllık 30 Milyon Euro Teklif

04.08.2023 23:41

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Nicolo Zaniolo'ya Arabistan'dan senelik 25-30 milyon euroluk bir teklif yapıldığı iddia ediliyor. İtalyan futbolcunun, serbest kalma bedelinin ödenmesi halinde ayrılmaya sıcak baktığı belirtiliyor.

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Nicolo Zaniolo'ya Arabistan'dan teklif geldi. İddiaya göre 24 yaşındaki başarılı futbolcuya senelik 25-30 milyon euroluk bir teklif yapıldı.

25-30 MİLYON EUROLUK TEKLİF YAPILDI

Yakup Çınar'ın haberine göre, performansı ve güçlü fiziğiyle dikkatleri üzerine çeken İtalyan yıldıza Arabistan'dan bir kulüp senelik 25-30 milyon euroluk bir maaş teklif etti.

AYRILMAYA SICAK BAKIYOR

Habere göre, 35 milyon euroluk serbest kalma bedelinin ödenmesi halinde 24 yaşındaki İtalyan yıldızın sarı-kırmızılılardan ayrılmaya sıcak baktığı öne sürüldü.

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Nicolo Zaniolo, Galatasaray, Spor, Son Dakika

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SON DAKİKA: Nicolo Zaniolo'ya Arabistan'dan Yıllık 30 Milyon Euro Teklif - Son Dakika
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