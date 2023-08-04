Nicolo Zaniolo'ya Arabistan'dan Yıllık 30 Milyon Euro Teklif

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Nicolo Zaniolo'ya Arabistan'dan teklif geldi. İddiaya göre 24 yaşındaki başarılı futbolcuya senelik 25-30 milyon euroluk bir teklif yapıldı.

25-30 MİLYON EUROLUK TEKLİF YAPILDI

Yakup Çınar'ın haberine göre, performansı ve güçlü fiziğiyle dikkatleri üzerine çeken İtalyan yıldıza Arabistan'dan bir kulüp senelik 25-30 milyon euroluk bir maaş teklif etti.

AYRILMAYA SICAK BAKIYOR

Habere göre, 35 milyon euroluk serbest kalma bedelinin ödenmesi halinde 24 yaşındaki İtalyan yıldızın sarı-kırmızılılardan ayrılmaya sıcak baktığı öne sürüldü.