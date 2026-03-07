Galatasaraylı Taraftarlar Derbi Öncesi Toplandı

GALATASARAYLI taraftarlar, Beşiktaş derbisi öncesinde Taksim'deki Gezi Parkı'nda toplandı.

Süper Lig'in 25'inci haftasındaki derbi maçta Galatasaray deplasmanda Beşiktaş'a konuk olacak. Tüpraş Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak mücadelede hakem Ozan Ergün düdük çalacak. Ozan Ergün'ün yardımcılıklarını ise Anıl Usta ve Mustafa Savranlar üstlenecek. Derbi maç öncesi Galatasaraylı taraftarlar, Taksim'deki Gezi Parkı'nda toplandı. Tezahüratlar eşliğinde maç saatini saatini bekleyen yaklaşık 2 bin sarı-kırmızılı taraftar, güvenlik kontrollerinin ardından saat 17.15'te stadyuma doğru hareket edecek.